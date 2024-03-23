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Число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" достигло 115 человек и может продолжить расти

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Спасатели в концертном зале "Крокус Сити Холла"
Спасатели в концертном зале "Крокус Сити Холла". Фото: МЧС России

Новые данные о погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве опубликовал Следком РФ – на данный момент известно о 115 жертвах, передает NUR.KZ.

"На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших.

Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале, на месте сейчас работают 719 спасателей и 213 единиц техники. Работы продолжатся еще минимум несколько суток.

"Больше всего пострадал концертный зал – он полностью выгорел. Основные силы по разбору именно здесь. Альпинисты проводят разведку – то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения", – заявил губернатор.

Минздрав Московской области на официальном сайте публиковал список имен 41 погибшего. А ранее в МЧС РФ публиковали список из 107 госпитализированных.

Также, по информации медиков, как минимум трое погибших – дети.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения. Также мы показывали, как выглядит сгоревшее здание "Крокус Сити Холла".

Еще ночью посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.

Днем глава ФСБ РФ доложил Путину о задержании 11 подозреваемых в организации теракта. Силовики утверждают, что задержанные могли иметь "соответствующие контакты на украинской стороне".

Однако ранее в Украине заявляли, что не имеют отношения к теракту в Москве. При этом некоторые западные СМИ говорили и о возможной причастности к произошедшему террористов ИГИЛ (запрещена в РК), однако никаких официальных подтверждений этому не нашлось.

Ряд иностранных государств и международных организаций осудили произошедшее, а глава Интерпола заявил о готовности организации помочь в расследовании.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выражал соболезнования в связи с произошедшим. Сегодня он проведет совещание с членами Совета безопасности в связи с терактом в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072526-terakt-v-krokus-siti-holle-soobschaetsya-o-115-pogibshih/

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