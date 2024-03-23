Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности после теракта в России

Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совбеза РК, где были рассмотрены вопросы координации правоохранителей и МИО в экстремальных ситуациях, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности Республики Казахстан.

Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

В ходе мероприятия рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

Напомним, ранее президент заявлял, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве.

Он также подчеркивал, что правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка, и выражал соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения. Также мы показывали, как выглядит сгоревшее здание "Крокус Сити Холла".

По последним данным, число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" достигло 115 человек и может продолжить расти. Также, по информации медиков, как минимум трое из погибших – дети.

Еще ночью посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.

Днем глава ФСБ РФ доложил Путину о задержании 11 подозреваемых в организации теракта. Силовики утверждают, что задержанные могли иметь "соответствующие контакты на украинской стороне".

Однако ранее в Украине заявляли, что не имеют отношения к теракту в Москве. При этом некоторые западные СМИ говорили и о возможной причастности к произошедшему террористов ИГИЛ (запрещена в РК), однако никаких официальных подтверждений этому не нашлось.

Ряд иностранных государств и международных организаций осудили произошедшее, а глава Интерпола заявил о готовности организации помочь в расследовании.