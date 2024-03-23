Top.Mail.Ru
Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности после теракта в России

Опубликовано:

Заседание Совета безопасности
Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совбеза РК, где были рассмотрены вопросы координации правоохранителей и МИО в экстремальных ситуациях, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности Республики Казахстан.

Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

В ходе мероприятия рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

Напомним, ранее президент заявлял, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве.

Он также подчеркивал, что правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка, и выражал соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения. Также мы показывали, как выглядит сгоревшее здание "Крокус Сити Холла".

По последним данным, число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" достигло 115 человек и может продолжить расти. Также, по информации медиков, как минимум трое из погибших – дети.

Еще ночью посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.

Днем глава ФСБ РФ доложил Путину о задержании 11 подозреваемых в организации теракта. Силовики утверждают, что задержанные могли иметь "соответствующие контакты на украинской стороне".

Однако ранее в Украине заявляли, что не имеют отношения к теракту в Москве. При этом некоторые западные СМИ говорили и о возможной причастности к произошедшему террористов ИГИЛ (запрещена в РК), однако никаких официальных подтверждений этому не нашлось.

Ряд иностранных государств и международных организаций осудили произошедшее, а глава Интерпола заявил о готовности организации помочь в расследовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2072535-tokaev-provel-operativnoe-soveschanie-soveta-bezopasnosti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.