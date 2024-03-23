Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" превысило 90 человек

В России продолжают расследование нападения на людей в "Крокус Сити Холле" в Москве. На данный момент сообщается о 93 жертвах теракта, передает NUR.KZ со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Сообщается, что следственная группа продолжает осматривать помещения концертного зала и изымать вещественные доказательства по мере расчистки экстренными службами завалов. Также изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими.

"На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

Осмотрев помещения концертного зала, следователи пришли к выводу, что террористы при нападении могли использовать автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР.

Проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы.

"Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые", - добавили представители СК РФ.

При этом, Минздрав Московской области на официальном сайте опубликовал список имен 37 погибших. А ранее в МЧС РФ публиковали список из 107 госпитализированных.

Стрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

Ранее было известно о более чем 60 погибших, пострадали более сотни человек. Также, по информации медиков, как минимум трое погибших - дети.

Еще ночью посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.