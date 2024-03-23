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Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве", – заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

️Он считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства - члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан, говорится в сообщении Акорды.

️По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.

️Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.

Как мы сообщали ранее, неизвестные открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, где проходил концерт группы "Пикник". В здании произошел взрыв и начался пожар. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2072379-tokaev-kazahstan-reshitelno-osuzhdaet-terroristicheskiy-akt-protiv-mirnyh-grazhdan-v-moskve/

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