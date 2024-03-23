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Горячая линия открыта для граждан Казахстана в связи с трагическими событиями в Москве

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Человек с телефоном
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: Aleksandr Zubkov / Getty Images

Горячая линия открыта для граждан Казахстана в связи с трагическими событиями в Москве. Об этом сообщается на сайте посольства Казахстана в России.

"В связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897-71-14", - говорится в сообщении.

Как мы сообщали ранее, на данный момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших.

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072394-goryachaya-liniya-otkryta-dlya-grazhdan-kazahstana-v-svyazi-s-tragicheskimi-sobytiyami-v-moskve/

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