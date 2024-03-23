В "Крокус Сити Холле" под Москвой произошла стрельба. Что известно

Неизвестные открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, где проходил концерт группы "Пикник". В здании произошел взрыв и начался пожар. Большая часть здания концертного зала охвачена огнем, сообщают российские агентства.

Первые сообщения о стрельбе в "Крокус Сити Холл" появились около 8 вечера по московскому времени. В концертном зале проходил концерт группы "Пикник".

Официальных данных от силовых ведомств о произошедшем и о возможных жертвах пока нет. Как сообщают российские информагенства, на место происшествия выехали московские СОБР и ОМОН, а также пожарные.

По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что 12 человек погибли, 35 ранены в результате стрельбы. Телеграм-канал 112 со ссылкой на источник сообщает о 40 погибших и более 130 пострадавших.

После того как была открыта стрельба, в "Крокус Сити Холл" произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Спустя полтора часа "Интерфакс" со ссылкой на оперативные службы сообщил, что в "Крокус Сити Холл" прогремел второй взрыв. Кровля здания частично обрушилась.

После этого агентства сообщили, что около 100 человек вывели из подвала здания. Кроме того, проводятся работы по спасению людей с крыши здания.

Концертный директор группы "Пикник" Юрий Чернышевский сказал "Медузе" (в реестре "иноагентов" в РФ), что всех участников группы удалось вывести из зала, также были эвакуированы зрители.

Что говорят очевидцы

"РИА Новости" со ссылкой на своего корреспондента, который оказался очевидцем нападения, передает, что стрельбу из автоматического оружия начали три человека в камуфляже, которые ворвались в партер концертного зала.

После этого, по словам корреспондента агентства, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, видео которого уже расходятся в соцсетях.

"Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", — передает "РИА Новости" слова своего корреспондента.

Еще один очевидец, который пришел на концерт в "Крокус Сити Холл", рассказал "Дождю" (признан в России "нежелательной" организацией и "иноагентом"), что когда он вместе с родителями был "в трех шагах от входа", началась стрельба. "И замертво передо мной падает человек. Люди начинают кричать: "Бегите, стреляют".

После этого, по словам очевидца, нападавший зашел в здание и открыл огонь внутри "Крокус Сити Холла".

Еще один очевидец рассказал "Дождю", что в "Крокус Сити Холл" сегодня проходил сегодня еще и всероссийский турнир по бальным танцам. "Видео стрельбы были прям под местом проведения турнира. На турнире были и дети, и подростки, и взрослые. Прибежали парни, сказали, что идет стрельба. Началась давка, мои родные спрятались под трибуной. В конечном итоге их начали эвакуировать. Дети выбежали в платьях и все вещи остались там".