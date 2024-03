В Украине заявили, что не имеют отношения к теракту в Москве

В офисе Владимира Зеленского, а также в МИД Украины заявили, что страна не причастна к вооруженному нападению на "Крокус Сити Холл" в Москве, произошедшему вчера вечером.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк опубликовал пост в соцсети X после нападения на концертный комплекс в "Крокус Сити Холле" в Москве вчера вечером.

"Украина, конечно, не имеет никакого отношения к стрельбе/взрывам в "Крокус Сити Холле" (Московская область, Россия). Это не имеет никакого смысла", - подчеркнул он.

По его словам, Украина никогда не прибегала к использованию террористических методов.

Кроме того, происшествие прокомментировали и на официальном сайте МИД Украины. Там также подчеркнули, что их страна не имеет никакого отношения к произошедшему.

"МИД Украины категорически отвергает обвинения, которые начали выдвигать российские чиновники, утверждающие, что Украина причастна к стрельбе в концертном зале "Крокус" в Красногорске Московской области", - говорится в сообщении.

При этом отметим, что иностранные СМИ, в том числе CNN, The New York Times, The Washington Post и другие, также начали распространять информацию о том, что ответственность за произошедшее якобы взяли на себя представители ИГИЛ (запрещена в РК).

Однако, как пишет Gazeta.ru, ряд пабликов сообщает, что распространенное заявление является фейком, так как шаблон, взятый для публикации сообщения, не используется ИГ уже несколько лет. Официально данная информация также не подтверждалась.