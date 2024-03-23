В Украине заявили, что не имеют отношения к теракту в Москве
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В офисе Владимира Зеленского, а также в МИД Украины заявили, что страна не причастна к вооруженному нападению на "Крокус Сити Холл" в Москве, произошедшему вчера вечером.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк опубликовал пост в соцсети X после нападения на концертный комплекс в "Крокус Сити Холле" в Москве вчера вечером.
"Украина, конечно, не имеет никакого отношения к стрельбе/взрывам в "Крокус Сити Холле" (Московская область, Россия). Это не имеет никакого смысла", - подчеркнул он.
По его словам, Украина никогда не прибегала к использованию террористических методов.
Кроме того, происшествие прокомментировали и на официальном сайте МИД Украины. Там также подчеркнули, что их страна не имеет никакого отношения к произошедшему.
"МИД Украины категорически отвергает обвинения, которые начали выдвигать российские чиновники, утверждающие, что Украина причастна к стрельбе в концертном зале "Крокус" в Красногорске Московской области", - говорится в сообщении.
При этом отметим, что иностранные СМИ, в том числе CNN, The New York Times, The Washington Post и другие, также начали распространять информацию о том, что ответственность за произошедшее якобы взяли на себя представители ИГИЛ (запрещена в РК).
Однако, как пишет Gazeta.ru, ряд пабликов сообщает, что распространенное заявление является фейком, так как шаблон, взятый для публикации сообщения, не используется ИГ уже несколько лет. Официально данная информация также не подтверждалась.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072442-sovetnik-glavy-ofisa-zelenskogo-vyskazalsya-o-napadenii-v-krokus-siti-holle-v-moskve/