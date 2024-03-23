"Я увидел линию огня, которая шла по людям". Что Би-би-си рассказали очевидцы об атаке на "Крокус Сити Холл"

Вечером в пятницу в "Крокус Сити Холл" ворвались неизвестные и открыли огонь из автоматов. Это одна из крупнейших концертных площадок в Москве — она может принять до 6200 человек. В зале вечером были тысячи людей — они пришли на концерт группы "Пикник", все билеты были раскуплены. По официальным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 60 человек, еще 146 пострадали. Би-би-си удалось поговорить с теми, кто стал очевидцами стрельбы и смог выбраться из зала.

"Крокус" атаковали за несколько минут до начала концерта, около 8 вечера. Большинство зрителей уже собрались в зале. Софико Квирикашвили из Москвы пришла на концерт вместе с супругом: "Мы сидели в шестом ряду вип-партера. Играла какая-то музыка, на экранах крутили афиши ближайших концертов. Прозвучал второй звонок, зал был заполнен больше чем наполовину", — рассказала она Би-би-си.

"Мы были на балконе, наверху. До начала концерта оставалось минут 10, уже было собрано много людей, 70% зала было собрано", — рассказал фотограф Дейв Примов, который тоже был в зале, когда там началась стрельба.

Ева — одна из очевидиц атаки на "Крокус-сити холл", помощница танцевальной группы, участники которой должны были выйти на сцену в 8 вечера по московскому времени. "Мы за 5 минут до выхода стали готовиться с ребятами за кулисы идти. Я была в гримерке за кулисами", — рассказала она Би-би-си.

Люди, которые уже были в зале и не видели, как в фойе зашли неизвестные и открыли огонь, сначала не поняли, что происходит.

"Мы не понимали, что это выстрелы — я подумала, что это какие-то фейерверки. Какой-то нескончаемый залп, может, какие-то хлопушки? Я обернулась один раз в зал, второй раз. И на третий раз я поняла, что весь зал начинает разбегаться в разные стороны", — вспоминает Софико Квирикашвили.

"Мы услышали, как мне показалось, звуки салюта. И мой товарищ, который со мной был на концерте, тоже говорит: "Салюты, что ли?" И после этого мы увидели, как по нижней части зала, ближе к сцене, люди идут толпой, как паровозиком. Я не понял, что это", — говорит Дэйв Привов.

"Как человек, работающий в кино, я не испугалась выстрелов. Я сперва не поняла ничего, — говорит Ева. — Мы были в гримерке, мимо нас пронеслась толпа. Мы услышали шум, беготню в коридоре, схватили куртки и побежали с толпой на улицу".

Софико с мужем сидели в партере и спасались из зала через сцену. "Мой муж подсадил меня первую и сказал: "Беги, я тебя догоню". Мы не бежали, мы спокойно просто вышли сначала за сцену, а потом через служебный вход на улицу. В толпе кто-то закричал, что маньяк стреляет". По ее словам, охранники "Крокуса" по рации передавали: "Бегите в сторону сцены". "Вместе с нами побежало очень много людей, но это была толпа, которая еще не поддалась панике. Я дождалась мужа в коридоре [за сценой], мы выбежали на улицу и добежали до машины", — рассказал она.

Ева тоже говорит, что охрана быстро открыла все выходы. "Охрана профессионально направляла всех и говорили не паниковать. Меня просто вынесло с толпой", — вспоминает она. Толпа, по ее словам, убегала из концертного зала через примыкающий к нему торговый центр.

Те, кто сидел выше и не успел убежать быстро через партер и сцену, уходили другим путем. "Звуки "салюта" стали еще громче и ближе, началась паника огромная в зале, люди начали разбегаться в разные стороны, но сталкивались друг с другом, эвакуации никакой не было", — говорит Дейв Привов.

В этот момент стрельба началась уже в концертном зале, в левой части сцены, а Дейв Привов увидел нападавших — они зашли в зал. Фотограф с другом были на балконе, далеко от сцены. "Они были то ли в коричневой одежде, то ли в коричневых жилетах, — описывает Привов. — Были именно автоматные очереди по толпе людей, и они шли от входа в зал по партеру в сторону сцены, загоняя людей в центр зала. Я увидел линию огня, которая шла по людям".

"Все начали ложиться [на пол], мы начали в проходе ложиться друг на друга, мы начали координировать толпу, чтобы продвигались вперед. При этом мы понимали, что с автоматами могут зайти с любой двери, и пытались двигаться к ближайшему выходу наверх. Медленно, гуськом, ползком, вперед, наверх мы выползли [из зала]. И начали выбираться [из "Крокус Сити Холла"]", — рассказал фотограф.

Дейв говорит, что толпа старалась уходить дальше от звуков выстрелов: "Побежали в техническую часть "Крокуса", в сторону балконов. И упирались просто в разные закрытые двери, люди паникуют, кто-то рыдает, кто-то звонит родным, кто-то ждет лифт, который не работал. В общем, мы оказались в большом темном помещении". Оттуда люди нашли выход на техническую лестницу, но дверь, ведущая к ней, была заперта. Спасающимся зрителям удалось ее выломать, так они вышли на улицу. Путь занял около 25 минут.

Хотя некоторые очевидцы говорят о профессиональной работе охранников, которые быстро открыли им все двери для эвакуации, другим повезло меньше. "Пробегая мимо парадной части "Крокуса", я видел, как люди бегали и стучали по окнам, не зная, как выйти, потому что все остальные двери были закрыты", — рассказал Дэйв Привов.

Когда он выбрался из зала, "Крокус" уже горел. "Мы выходили — пожар уже начинался, мы ощущали запах дыма и гари".

Софико с мужем выбежали на улицу и добежали до машины чуть раньше. "Мы не понимали на тот момент, что кто-то где-то стреляет, и что их много. Мы быстро уехали и только на Живописном мосту увидели первые новости, я позвонила маме".

Ева с коллегами из торгового центра перебежали через Павшинский мост в сторону Живописной набережной. "Когда я уже была за мостом, загорелось здание. Те, кто пришел за мост позже, говорили про взрыв, но я не знаю [что именно стало причиной пожара]", — добавила она.

Пожар в концертном зале МЧС удалось локализовать лишь к часу ночи по Москве. "Я живу в километре от "Крокуса", вертолеты беспрерывно летают от него до Москвы-реки, набирают воду и летят обратно, тушат пожар", — рассказала Би-би-си местная жительница Екатерина.

"Ощущение будто я в каком-то боевике, за окном просто несмолкаемая череда сирен, пролетающих вертолетов и иногда взрывов", — говорит Алексей (имя изменено), его дом напротив "Крокуса", через МКАД. Вечером, когда в зале началась стрельба, он шел домой с тренировки. "Мне начали звонить друзья и коллеги по работе, чтобы узнать, что со мной. Пока шел, слышал звуки взрывов, но воспринимал это как пожар", — рассказал он Би-би-си. Около полуночи он видел из окна вертолеты, которые по кругу сбрасывали воду на крышу горящего "Крокуса". "Мои друзья друзей были там. Вот их сообщение: "Мы с женой спаслись, сегодня новый день рождения", — добавил Алексей.