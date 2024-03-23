Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

"Я увидел линию огня, которая шла по людям". Что Би-би-си рассказали очевидцы об атаке на "Крокус Сити Холл"

Опубликовано:

Здание "Крокус Сити Холла" в дыму
Здание "Крокус Сити Холла" в дыму. Фото: Sefa Karacan/Anadolu/Getty Images

Вечером в пятницу в "Крокус Сити Холл" ворвались неизвестные и открыли огонь из автоматов. Это одна из крупнейших концертных площадок в Москве — она может принять до 6200 человек. В зале вечером были тысячи людей — они пришли на концерт группы "Пикник", все билеты были раскуплены. По официальным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 60 человек, еще 146 пострадали. Би-би-си удалось поговорить с теми, кто стал очевидцами стрельбы и смог выбраться из зала.

"Крокус" атаковали за несколько минут до начала концерта, около 8 вечера. Большинство зрителей уже собрались в зале. Софико Квирикашвили из Москвы пришла на концерт вместе с супругом: "Мы сидели в шестом ряду вип-партера. Играла какая-то музыка, на экранах крутили афиши ближайших концертов. Прозвучал второй звонок, зал был заполнен больше чем наполовину", — рассказала она Би-би-си.

"Мы были на балконе, наверху. До начала концерта оставалось минут 10, уже было собрано много людей, 70% зала было собрано", — рассказал фотограф Дейв Примов, который тоже был в зале, когда там началась стрельба.

Ева — одна из очевидиц атаки на "Крокус-сити холл", помощница танцевальной группы, участники которой должны были выйти на сцену в 8 вечера по московскому времени. "Мы за 5 минут до выхода стали готовиться с ребятами за кулисы идти. Я была в гримерке за кулисами", — рассказала она Би-би-си.

Люди, которые уже были в зале и не видели, как в фойе зашли неизвестные и открыли огонь, сначала не поняли, что происходит.

"Мы не понимали, что это выстрелы — я подумала, что это какие-то фейерверки. Какой-то нескончаемый залп, может, какие-то хлопушки? Я обернулась один раз в зал, второй раз. И на третий раз я поняла, что весь зал начинает разбегаться в разные стороны", — вспоминает Софико Квирикашвили.

"Мы услышали, как мне показалось, звуки салюта. И мой товарищ, который со мной был на концерте, тоже говорит: "Салюты, что ли?" И после этого мы увидели, как по нижней части зала, ближе к сцене, люди идут толпой, как паровозиком. Я не понял, что это", — говорит Дэйв Привов.

"Как человек, работающий в кино, я не испугалась выстрелов. Я сперва не поняла ничего, — говорит Ева. — Мы были в гримерке, мимо нас пронеслась толпа. Мы услышали шум, беготню в коридоре, схватили куртки и побежали с толпой на улицу".

Софико с мужем сидели в партере и спасались из зала через сцену. "Мой муж подсадил меня первую и сказал: "Беги, я тебя догоню". Мы не бежали, мы спокойно просто вышли сначала за сцену, а потом через служебный вход на улицу. В толпе кто-то закричал, что маньяк стреляет". По ее словам, охранники "Крокуса" по рации передавали: "Бегите в сторону сцены". "Вместе с нами побежало очень много людей, но это была толпа, которая еще не поддалась панике. Я дождалась мужа в коридоре [за сценой], мы выбежали на улицу и добежали до машины", — рассказал она.

Ева тоже говорит, что охрана быстро открыла все выходы. "Охрана профессионально направляла всех и говорили не паниковать. Меня просто вынесло с толпой", — вспоминает она. Толпа, по ее словам, убегала из концертного зала через примыкающий к нему торговый центр.

Те, кто сидел выше и не успел убежать быстро через партер и сцену, уходили другим путем. "Звуки "салюта" стали еще громче и ближе, началась паника огромная в зале, люди начали разбегаться в разные стороны, но сталкивались друг с другом, эвакуации никакой не было", — говорит Дейв Привов.

В этот момент стрельба началась уже в концертном зале, в левой части сцены, а Дейв Привов увидел нападавших — они зашли в зал. Фотограф с другом были на балконе, далеко от сцены. "Они были то ли в коричневой одежде, то ли в коричневых жилетах, — описывает Привов. — Были именно автоматные очереди по толпе людей, и они шли от входа в зал по партеру в сторону сцены, загоняя людей в центр зала. Я увидел линию огня, которая шла по людям".

"Все начали ложиться [на пол], мы начали в проходе ложиться друг на друга, мы начали координировать толпу, чтобы продвигались вперед. При этом мы понимали, что с автоматами могут зайти с любой двери, и пытались двигаться к ближайшему выходу наверх. Медленно, гуськом, ползком, вперед, наверх мы выползли [из зала]. И начали выбираться [из "Крокус Сити Холла"]", — рассказал фотограф.

Дейв говорит, что толпа старалась уходить дальше от звуков выстрелов: "Побежали в техническую часть "Крокуса", в сторону балконов. И упирались просто в разные закрытые двери, люди паникуют, кто-то рыдает, кто-то звонит родным, кто-то ждет лифт, который не работал. В общем, мы оказались в большом темном помещении". Оттуда люди нашли выход на техническую лестницу, но дверь, ведущая к ней, была заперта. Спасающимся зрителям удалось ее выломать, так они вышли на улицу. Путь занял около 25 минут.

Хотя некоторые очевидцы говорят о профессиональной работе охранников, которые быстро открыли им все двери для эвакуации, другим повезло меньше. "Пробегая мимо парадной части "Крокуса", я видел, как люди бегали и стучали по окнам, не зная, как выйти, потому что все остальные двери были закрыты", — рассказал Дэйв Привов.

Когда он выбрался из зала, "Крокус" уже горел. "Мы выходили — пожар уже начинался, мы ощущали запах дыма и гари".

Софико с мужем выбежали на улицу и добежали до машины чуть раньше. "Мы не понимали на тот момент, что кто-то где-то стреляет, и что их много. Мы быстро уехали и только на Живописном мосту увидели первые новости, я позвонила маме".

Ева с коллегами из торгового центра перебежали через Павшинский мост в сторону Живописной набережной. "Когда я уже была за мостом, загорелось здание. Те, кто пришел за мост позже, говорили про взрыв, но я не знаю [что именно стало причиной пожара]", — добавила она.

Пожар в концертном зале МЧС удалось локализовать лишь к часу ночи по Москве. "Я живу в километре от "Крокуса", вертолеты беспрерывно летают от него до Москвы-реки, набирают воду и летят обратно, тушат пожар", — рассказала Би-би-си местная жительница Екатерина.

"Ощущение будто я в каком-то боевике, за окном просто несмолкаемая череда сирен, пролетающих вертолетов и иногда взрывов", — говорит Алексей (имя изменено), его дом напротив "Крокуса", через МКАД. Вечером, когда в зале началась стрельба, он шел домой с тренировки. "Мне начали звонить друзья и коллеги по работе, чтобы узнать, что со мной. Пока шел, слышал звуки взрывов, но воспринимал это как пожар", — рассказал он Би-би-си. Около полуночи он видел из окна вертолеты, которые по кругу сбрасывали воду на крышу горящего "Крокуса". "Мои друзья друзей были там. Вот их сообщение: "Мы с женой спаслись, сегодня новый день рождения", — добавил Алексей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072421-ya-uvidel-liniyu-ognya-kotoraya-shla-po-lyudyam-chto-bi-bi-si-rasskazali-ochevidtsy-ob-atake-na-krokus-siti-holl/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: В «Крокус Сити Холле» под Москвой произошло вооруженное нападение. Что известно «Крым ваш, а чей Белгород?» Как белгородцы переживают новые ежедневные обстрелы и почему чувствуют себя брошенными «Так это вы Бэнкси?»: День, когда самый известный в мире анонимный художник разрисовал стену рядом с моей квартирой
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.