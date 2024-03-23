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О гибели троих детей при стрельбе в "Крокус Сити Холле" сообщили медики

Опубликовано:

Пожар в "Крокус Сити Холл" в Москве
Пожар в "Крокус Сити Холл" в Москве. Фото: Stringer/AFP/Getty Images

По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли как минимум три ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет информагентство, ссылаясь на данные о госпитализации пострадавших от Минздрава Московской области, трое детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

"В разделе "биологическая смерть" фигурируют трое детей и двое мужчин", - пишут авторы издания.

Стрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

На данный момент сообщается о более чем 60 погибших.

Представители разных стран и международных организаций выразили соболезнования в связи с трагедией, а также заявили о резком осуждении произошедшего.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве.

Посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072478-o-gibeli-troih-detey-pri-strelbe-v-krokus-siti-holle-soobschili-mediki/

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