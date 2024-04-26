РБК: Еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" задержали в России

Российские силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе". Им оказался гражданин Таджикистана, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщил журналистам РБК источник, близкий к МВД РФ, российские силовики задержали гражданина Таджикистана Курбонова Джумохона Бегиджоновича. Также информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Задержанный является уроженцем города Пархор, 2003 года рождения. Ему вменяется обвинение по статье 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку).

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта - граждан Таджикистана - взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

26 марта стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

Также сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

29 марта в Басманный суд Москвы поступили материалы по еще одному фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

Накануне был арестован десятый по счету обвиняемый в теракте.

По последним данным, число пострадавших в "Крокусе" выросло до 551.

Сегодня пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" подали заявление в Следственный комитет об оказании небезопасных услуг против владельцев концертного комплекса.