Путину доложили о задержании подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл"

Глава ФСБ России доложил Владимиру Путину о задержании подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", – говорится в сообщении.

Бортников также информировал Путина о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт.

При этом позже в Следственном комитете РФ сообщили о задержании четверых подозреваемых в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. А по данным ФСБ РФ, как пишет РИА Новости, задержанные могли иметь "соответствующие контакты на украинской стороне".

В Украине эти заявления пока никак не комментировали, однако ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк и представители МИД Украины подчеркивали, что страна не имеет отношения к произошедшему.

Стрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

На данный момент известно о более чем 60 погибших, пострадали более сотни человек. Также, по информации медиков, как минимум трое погибших - дети.

Еще ночью посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.