Как сейчас выглядит сгоревший "Крокус Сити Холл" в Москве (фото, видео)

Вчера вечером перед концертом группы "Пикник" в здании "Крокус Сити Холла" вооруженные люди открыли огонь по находящимся в здании. Позже сам зал загорелся. В Сети публикуют кадры с места происшествия.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, оказавшийся на месте происшествия, около 8 вечера по московскому времени (22:00 по времени Астаны) в зал "Крокус Сити Холла" в Москве через партер ворвались как минимум трое вооруженных мужчин в камуфляже и без масок.

Сообщается, что они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В какой-то момент в здании начался пожар.

По данным МЧС России, к тушению огня привлекли авиацию. Площадь пожара составила 12 900 квадратных метров.

Около 3 часов ночи по времени Астаны сообщалось о локализации возгорания, однако на данный момент о том, что пожар потушен полностью, еще не сообщалось.

По данным корреспондента РИА Новости, верхние этажи "Крокуса" полностью уничтожены огнем.

Как пишет Telegram-канал SHOT, территория вокруг делового центра на данный момент огорожена силовиками. Сотрудники МЧС продолжают пролив конструкций. Остались отдельные очаги возгорания.