Матери Навального выдвинули ультиматум, сообщила Ярмыш

Соратница российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что матери умершего политика выдвинули ультиматум - женщина не может забрать тело сына, передает NUR.KZ.

В опубликованном в соцсети Х посте Ярмыш пишет, что матери оппозиционера пообещали вернуть тело сына лишь в том случае, если она согласится на тайные похороны. В ином случае политика могут похоронить в колонии.

По словам Ярмыш, следователь дал Навальной 3 часа на ответ.

"Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти.

Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра", - написала Ярмыш.

При этом ранее сообщалось, что матери Навального разрешали похоронить сына в Москве, но с несколькими условиями, одно из которых - тайные похороны, без привлечения большой массы народа.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального. После новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Позже она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

Кроме того, сообщалось, что в Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.

20 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело погибшего сына.

Позже стало известно, что брата Алексея Навального Олега вновь объявили в розыск в России.

Сегодня мы сообщали, что вдова Навального Юлия вместе с их дочерью Дарье встретилась в Сан-Франциско с президентом США Джо Байденом.

Отметим, сегодня США и Евросоюз ввели новые санкции в отношении России. Отмечалось, что новые пакет санкций приурочен ко второй годовщине начала войны в Украине и гибели Алексея Навального.

Добавим, что под санкции Евросоюза попала и казахстанская компания.