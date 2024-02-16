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Смерть Навального прокомментировали в Кремле

Опубликовано:

Алексей Навальный
Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что информация поступила из Москвы.

"О смерти Навального было доложено из Москвы. Дополнительных поручений в связи со смертью Навального не требуется", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина заявил, что ФСИН занимается всеми проверками. Также причину смерти Навального должны выяснить врачи.

"Президенту доложено. ФСИН сейчас принимает все шаги, которые нужно принимать в такой ситуации, по тем правилам, которые существуют. Больше ничего не могу сказать", – сказал он изданию Life.

Добавим, что Алексей Навальный юрист, российский оппозиционер и основатель Фонда по борьбе с коррупцией. Он окончил два высших учебных заведения, получив дипломы юриста и экономиста. Баллотировался в мэры Москвы, но оказался вторым.

Преимущественно деятельность Навального связана с противодействием коррупции. Его фонд расследовал дело Игоря Чайки, недвижимость Владимира Пехтина, "шубохранилище" Владимира Якунина и другие.

Политик поддерживал принятие Россией 20 статьи Конвенции ООН, предусматривающей наказание чиновников за коррупцию.

В 2017 году оппозиционер заявил о своем намерении участвовать в будущих выборах на пост президента России. Он организовал ряд митингов по всем городам России в рамках его предвыборной кампании. Однако ЦИК не зарегистрировал Навального на президентские выборы. Причина – судимость по делу "Кировлеса".

У оппозиционера есть жена, дети: дочь и сын.

Арест и заключение Навального

В начале 2021 года Алексей Навальный заявил о возвращении в Россию 17 января. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту Москвы по возвращении из Германии. Уже на следующий день ему санкционировали меру пресечения в виде ареста на 30 суток в рамках дела "Ив Роше".

Позже отмечалось, что Навального будут судить по еще одному старому делу о клевете.

В итоге в конце февраля 2021 года Московский городской суд вынес решение о том, что ему придется провести в заключении около 2,5 лет.

В апреле прошлого года Навальный сообщил, что в отношении его завели новое дело по статье о терроризме.

В мае Московский городской суд получил дело Алексея Навального о создании "экстремистского сообщества". Помимо этого, его обвиняют еще по шести статьям УК РФ. И уже в июне Мосгорсуд начал судебный процесс по делу о создании "экстремистского" сообщества и сразу сделал его закрытым.

В начале августа оппозиционера признали виновным по пяти статьям и приговорили к 19 годам особого режима.

В декабре соратники российского оппозиционера Алексея Навального сообщили, что не могут связаться с ним уже несколько дней. Также, по их словам, за неделю до этого ему стало плохо в камере.

Позже пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального сообщила, что он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

А в прошлом месяце Алексей Навальный рассказал, почему в 2021 году решил вернуться обратно в РФ после лечения в Берлине, когда был отравлен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061437-smert-navalnogo-prokommentirovali-v-kremle/

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