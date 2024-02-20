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К международному расследованию смерти Навального призвали в Евросоюзе

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Алексей Навальный
Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал к международному расследованию смерти оппозиционера Алексея Навального в колонии на Ямале, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Этот призыв прозвучал несмотря на заявления Москвы о том, что произошедшее является внутренним делом России.

"Россия должна позволить провести независимое и транспарентное международное расследование обстоятельств его (Навального - прим. ред.) внезапной смерти", - заявил Боррель.

Издание также сообщает, что Жозеп Боррель предложил переименовать существующий санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, и назвать его именем Алексея Навального, а также не исключил введения санкций в отношении представителей пенитенциарной системы России.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального. После новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Сейчас родственники оппозиционера пытаются найти его тело. Для этого его мать вместе с адвокатом приехала в колонию. Однако забрать тело сына ей не удалось. Песков тем временем сообщил, что Кремль информацией о местонахождении тела Навального не располагает.

Напомним, что в начале декабря прошлого года соратники политика сообщили, что не могли связаться с ним несколько дней. Перед этим, по их словам, ему резко стало плохо в камере.

Ближе к концу декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В начале января Навального впервые подключили по видеосвязи из новой колонии на Ямале для участия в заседании суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061847-glava-evrodiplomatii-prizval-k-mezhdunarodnomu-rassledovaniyu-smerti-navalnogo/

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