Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Я продолжу дело мужа": Юлия Навальная записала видеообращение к россиянам

Опубликовано:

Юлия Навальная
Юлия Навальная. Кадр из видео: youtube.com/@NavalnyRu

Супруга политика Алексея Навального Юлия Навальная выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал российского оппозиционера.

Видеообращение Юлии Навальной под названием "Я продолжу дело Алексея Навального" появилось на официальном YouTube-канале оппозиционера.

"Все эти годы я была рядом с Алексеем – выборы, митинги, домашний арест, обыски, задержания, тюрьмы, отравление, снова митинги, аресты и снова тюрьма", – говорит Юлия Навальная.

Последняя встреча с супругом, по словам женщины, состоялась в середине февраля 2022 года.

"Все эти годы я была с Алексеем. Я была счастлива быть с ним и поддерживать его. Но сегодня я хочу быть рядом с вами, потому что я знаю, что вы потеряли не меньше, чем я. Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток", – сказала она.

Она добавила, что, несмотря на это, ее супруг не сдавался, все время поддерживал россиян, подбадривал, смеялся, шутил.

"Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем, мы обязательно узнаем, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица", – сказала Юлия.

Ж Видеообращении жена Навального также объявила о том, что она продолжит дело своего мужа.

"Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость и злость к тем, кто посмел убить наше будущее", заявила она.

Супруга Навального заявила, что жертва, которую принес ее муж, "может быть не напрасной".

"Прекрасная Россия будущего, о которой так мечтал мой муж, – вот, что нам нужно. Я хочу жить в такой России, я хочу, чтобы в ней жили наши с Алексеем дети. Я хочу вместе с вами ее построить, именно такую, какой ее представлял Алексей Навальный – полную достоинства, справедливости и любви.

Немыслимая жертва, которую он принес, может стать не напрасной. Боритесь и не сдавайтесь. Я ничего не боюсь и вы не бойтесь", – заявила она.

Смерть Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет. В этот же день с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального. Также, что после новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Родственники оппозиционера пытаются найти его тело. Для этого его мать вместе с адвокатом приехала в колонию. Однако забрать тело сына ей не удалось. Песков тем временем сообщил, что Кремль информацией о местонахождении тела Навального не располагает.

Напомним, что в начале декабря прошлого года соратники политика сообщили, что не могли связаться с ним несколько дней. Перед этим, по их словам, ему резко стало плохо в камере.

Ближе к концу декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В начале января оппозиционера впервые подключили по видеосвязи из новой колонии на Ямале для участия в заседании суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061768-ya-prodolzhu-delo-muzha-yuliya-navalnaya-zapisala-videoobraschenie-k-rossiyanam/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.