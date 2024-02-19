"Я продолжу дело мужа": Юлия Навальная записала видеообращение к россиянам

Супруга политика Алексея Навального Юлия Навальная выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал российского оппозиционера.

Видеообращение Юлии Навальной под названием "Я продолжу дело Алексея Навального" появилось на официальном YouTube-канале оппозиционера.

"Все эти годы я была рядом с Алексеем – выборы, митинги, домашний арест, обыски, задержания, тюрьмы, отравление, снова митинги, аресты и снова тюрьма", – говорит Юлия Навальная.

Последняя встреча с супругом, по словам женщины, состоялась в середине февраля 2022 года.

"Все эти годы я была с Алексеем. Я была счастлива быть с ним и поддерживать его. Но сегодня я хочу быть рядом с вами, потому что я знаю, что вы потеряли не меньше, чем я. Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток", – сказала она.

Она добавила, что, несмотря на это, ее супруг не сдавался, все время поддерживал россиян, подбадривал, смеялся, шутил.

"Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем, мы обязательно узнаем, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица", – сказала Юлия.

Ж Видеообращении жена Навального также объявила о том, что она продолжит дело своего мужа.

"Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость и злость к тем, кто посмел убить наше будущее", – заявила она.

Супруга Навального заявила, что жертва, которую принес ее муж, "может быть не напрасной".

"Прекрасная Россия будущего, о которой так мечтал мой муж, – вот, что нам нужно. Я хочу жить в такой России, я хочу, чтобы в ней жили наши с Алексеем дети. Я хочу вместе с вами ее построить, именно такую, какой ее представлял Алексей Навальный – полную достоинства, справедливости и любви.

Немыслимая жертва, которую он принес, может стать не напрасной. Боритесь и не сдавайтесь. Я ничего не боюсь и вы не бойтесь", – заявила она.

Смерть Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет. В этот же день с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального. Также, что после новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Родственники оппозиционера пытаются найти его тело. Для этого его мать вместе с адвокатом приехала в колонию. Однако забрать тело сына ей не удалось. Песков тем временем сообщил, что Кремль информацией о местонахождении тела Навального не располагает.

Напомним, что в начале декабря прошлого года соратники политика сообщили, что не могли связаться с ним несколько дней. Перед этим, по их словам, ему резко стало плохо в камере.

Ближе к концу декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В начале января оппозиционера впервые подключили по видеосвязи из новой колонии на Ямале для участия в заседании суда.