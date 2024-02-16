Навальный умер в колонии

Российский оппозиционер Алексей Навальный сегодня скончался в колонии. Об этом сообщили представители ФСИН, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили представители регионального управления ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний), Алексей Навальный умер сегодня в исправительной колонии №3 в ЯНАО.

"16 февраля года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", – говорится в релизе.

Представители ФСИН отметили, что были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но они не дали положительных результатов.

"Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", – добавили в российском ведомстве.