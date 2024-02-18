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Несколько десятков человек арестовали в России после акций в память о Навальном

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Цветы в память Алексея Навального в Москве
Цветы в память об Алексее Навальном в Москве. Фото: Contributor/Getty Images

В Москве и Санкт-Петербурге суды назвали официальное число граждан арестованных за участие в массовых акциях после смерти Алексея Навального, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, к вечеру 17 февраля суды города привлекли к административной ответственности более 50 человек по административным делам об организации, участии или публичных призывах к участию в несанкционированных акциях (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Из них более чем по 40 были вынесены решения об административных арестах.

Кроме того, стало известно, что в Москве троих задержанных арестовали на 15 суток.

"Матвея Клестова, Елену Запруднову и Анну Костякову признали виновными по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Их также обвинили в нарушении правил проведения митингов, Клестову дали 40 часов обязательных работ, Запрудновой и Костяковой – по 20 тыс. рублей штрафа", – сообщили изданию в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер в пятницу, 16 февраля, в колонии. Об этом сообщили представители Федеральной службы исполнения наказаний России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального. Добавим, что после новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия.

Позже с обращением в связи со смертью Алексея Навального выступил американский президент Джо Байден.

Сейчас родственники оппозиционера пытаются найти тело Навального. Для этого его мать вместе с адвокатом приехала в колонию. Однако забрать тело сына ей не удалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061567-neskolko-desyatkov-chelovek-arestovali-v-rossii-posle-aktsiy-v-pamyat-o-navalnom/

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