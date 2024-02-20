Брата Навального вновь объявили в розыск в России

МВД России вновь объявило в розыск Олега Навального, младшего брата погибшего Алексея Навального. Карточка с его данными появилась в базе ведомства.

"МВД России вновь объявило в розыск брата Алексея Навального Олега, информация о нем появилась в базе ведомства", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале РИА Новости.

МВД России уже объявляло в федеральный розыск брата Алексея Навального в январе 2022 года. Тогда основанием для розыска указывалась уголовная статья, но о какой конкретно идет речь - не уточнялось.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального. После новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Вчера она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

В Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.

Президент США Джо Байден не исключил возможность введения новых санкций против России после смерти Навального.

Также сегодня мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело погибшего сына.