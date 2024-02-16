Как в мире отреагировали на смерть Навального

Сегодня стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии. Ряд иностранных лидеров уже отреагировали на новость о гибели политика.

Одним из первых на смерть Навального отреагировал президент Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter-аккаунте.

"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям", – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на новость о смерти в колонии РФ оппозиционера Алексея Навального.

"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный, очевидно, он убит Путиным, как и тысячи замученных из-за одного этого существа. Ему безразлично, кто погибнет, чтобы он сохранил свои позиции.

И именно поэтому он не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное", – цитирует его "Украинская правда".

Глава Европейского совета заявил, что Навальный "боролся за ценности свободы и демократии, ради своих идеалов он принес наивысшую жертву".

"ЕС считает российский режим единственным ответственным за эту трагическую смерть. Я выражаю свои глубокие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых темных условиях", – добавил он.

Глава Европейского парламента написала, что мир потерял бойца, чье мужество будет отзываться через поколения.

"Прискорбны смертью лауреата премии Сахарова Алексея Навального. Россия забрала его свободу и жизнь, но не достоинство. Его борьба за демократию продолжается", – заявила Мецола.

Как пишет The Guardian, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он "глубоко опечален и обеспокоен" сообщениями о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального.

"Нам необходимо установить все факты, а России необходимо ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах его смерти".

Риши Сунак написал в своем , что это "ужасные новости" и что Навальный "продемонстрировал невероятное мужество".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он "очень опечален" сообщениями о смерти Алексея Навального в тюрьме, передает DW.

"Вероятно, он заплатил за свое мужество жизнью", – сказал он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала смерть Навального в Twitter.

"Смерть Алексея Навального – трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию", – написала она.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Навальный "поплатился жизнью за сопротивление системе угнетения".

"Его смерть в исправительной колонии напоминает нам о реальности режима Владимира Путина. Его семье, близким и российскому народу Франция выражает соболезнования", – говорится в его публикации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она "глубоко обеспокоена и опечалена известием о смерти Алексея Навального".

"Путин не боится ничего, кроме инакомыслия со стороны своего народа. Мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим. Давайте объединимся в нашей борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмелится выступить против самодержавия", – написала она в Twitter.

Новость о смерти Алексея Навального также появилась на первых полосах практически всех мировых СМИ.

Главная страница Bloomberg. Скриншот: NUR.KZ

Главная страница CNN. Скриншот: NUR.KZ

Главная страница The Financial Times. Скриншот: NUR.KZ

Главная страница Sky News. Скриншот: NUR.KZ

Главная страница BBC. Скриншот: NUR.KZ

Главная страница France24. Скриншот: NUR.KZ

Главная страница The New York Times. Фото: NUR.KZ

Напомним, Алексей Навальный сегодня скончался в исправительной колонии №3 в ЯНАО. Об этом сообщили представители ФСИН. Навальному было 47 лет.

Смерть российского оппозиционера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что ФСИН занимается всеми проверками. Также причину смерти Навального должны выяснить врачи.

Также Песков заявил, что о смерти оппозиционера Алексея Навального уже доложили российскому президенту.