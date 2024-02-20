Мать Навального обратилась к Путину

Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело погибшего сына, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал Навальный LIVE.

"За моей спиной находится колония ИК-3 "Полярный волк", где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится.

Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я его могла по-человечески похоронить", – сказала Людмила Навальная.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального. После новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Вчера она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

В Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.

Президент США Джо Байден не исключил возможность введения новых санкций против России после смерти Навального.