Песков: Путину доложено о смерти Навального

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что о смерти оппозиционера Алексея Навального уже доложили российскому президенту.

Кадры заявления Пескова опубликовал Telegram-канал SHOT.

"Президенту доложено. ФСИН сейчас принимает те шаги, которые нужно принимать в такой ситуации по тем правилам, которые существуют. Больше мне нечего сказать", - заявил он.

Смерть Алексея Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный сегодня скончался в колонии. Об этом 16 февраля сообщили представители ФСИН.

"Осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал произошедшее. Он отметил, что о смерти Навального было доложено из Москвы.

Напомним, что три года назад оппозиционер вернулся в Россию, пройдя в Германии лечение после отравления. В аэропорту Алексей Навальный был арестован, а после передан суду.

В итоге в конце февраля 2021 года Московский городской суд вынес решение о том, что ему придется провести в заключении около 2,5 лет.

В апреле этого года Навальный сообщил, что в отношении его завели новое дело по статье о терроризме.

В мае Московский городской суд получил дело Алексея Навального о создании "экстремистского сообщества". Помимо этого, его обвиняют еще по шести статьям УК РФ. И уже в июне Мосгорсуд начал судебный процесс по делу о создании "экстремистского" сообщества и сразу сделал его закрытым.

В начале августа оппозиционера признали виновным по пяти статьям и приговорили к 19 годам особого режима.

В конце 2023 года соратники Навального сообщили, что не могут связаться с ним уже несколько дней. Также, по их словам, незадолго до этого ему стало плохо в камере.

Позже пресс-секретарь Алексея Навального сообщила, что российский оппозиционер больше не числится в колониях, где отбывал наказание.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о том, где находится осужденный Алексей Навальный.

В конце декабря пресс-секретарь Навального сообщила, что он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

В начале января Навального впервые подключили по видеосвязи из новой колонии на Ямале для участия в заседании суда.