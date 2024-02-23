За Навального и агрессию в Украине: что известно о новых санкциях США и Евросоюза против России

Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций в отношении России, приуроченном ко второй годовщине начала войны в Украине и гибели в российской колонии главного противника путинского режима Алексея Навального.

Как подчеркнул ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, санкции, принимаемые в партнерстве с другими странами, будут направлены против российского военно-промышленного комплекса и компаний в третьих странах, которые облегчают доступ России к необходимым ей товарам.

Одновременно 13-й пакет санкций в отношении России утвердил и Евросоюз.

«Совет принял сегодня — в связи со второй годовщиной начала полномасштабного вторжения России в Украину — 13-й пакет ограничительных мер против режима Путина, тех, кто несет ответственность за продолжение его незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны, и тех, кто его поддерживает», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции в отношении 106 физических и 88 юридических лиц коснутся представителей судебной власти, политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию украинских детей.

Новые санкции введены на фоне давления, которое США и их союзники продолжают оказывать на Россию, несмотря на сомнения относительно того, одобрит ли Конгресс дополнительную военную помощь Киеву.

Администрация президента Джо Байдена исчерпала ранее утвержденные средства для Украины, и запрос на дополнительное финансирование пока не утверждается в Палате представителей, контролируемой республиканцами.

При этом, как утверждают некоторые эксперты, даже этих новых санкций, скорее всего, будет недостаточно, чтобы остановить милитаристские устремления Москвы.

Хотя по оценкам Минфина США российская экономика под санкциями в 2022 году сократилась на 2,1%, она по-прежнему демонстрирует лучшие, чем предполагалось, показатели.

Комментируя новые санкции, президент США Джо Байден подчеркнул, что сегодня, через два года после начала российской военной агрессии в Украине, еще более очевидно то, что было понятно с самого первого дня войны: Путин сильно просчитался, рассчитывая на то, что сможет сломать волю и решимость свободных людей и поколебать основы безопасности в Европе и за ее пределами.

Народ Америки и люди во всем мире понимают, что ставки очень высоки, и если Путин не заплатит за причиненные им в Украине смерть и разрушения, он не остановится, утверждает Байден.

«Сегодня я объявляю более 500 новых санкций против России за ее продолжающуюся войну с целью завоевания Украины и за смерть Алексея Навального. […] Эти санкции касаются лиц, связанных с заключением Навального, а также российского финансового сектора, оборонной промышленности, сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах. Они (санкции) заставят Путина заплатить еще более высокую цену за его внешнюю агрессию и репрессии у себя на родине», — пишет президент США на сайте Белого дома.

«Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих закулисную поддержку российской военной машине, — подчеркивает Байден. — Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению доходов России от продажи энергоносителей. И я поручил моей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире».

Кто и какие предприятия попали в 13-й санкционный список Евросоюза:

Всего под санкции Евросоюза (13-й пакет) попали 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе: