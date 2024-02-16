Тбилиси, Рига, Москва: почтить память Навального вышли в крупных городах мира (фото, видео)

Сегодня стало известно о смерти оппозиционера Алексея Навального в колонии. Люди в разных городах мира, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, вышли на массовые акции почтить память политика.

Сегодня стало известно о смерти Алексея Навального в российской колонии, ему было 47 лет. Об этом сообщили представители Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Почтить память политика вышли неравнодушные граждане в крупных городах мира. В Батуми и Тбилиси люди собрались на акцию с плакатами.

Как сообщается в Telegram-канале Paper Kartuli, также пришедшие на митинг зажигают свечи, возлагают цветы.

Почтить память Навального в Батуми пришли более 300 человек.

Россияне пришли к посольству России в Ереване, Армения с плакатами, пишет SOTAvision.

Акции проходят в Белграде (Сербии), Тель-Авиве (Израиль), Риге (Латвия).

В Москве у Соловецкого камня на Лубянке люди возлагают цветы. На митинг собрались также в Санкт-Петербурге. На Лубянке собравшихся просят разойтись, пишет журнал "Холод".

Сегодня смерть Алексея Навального в колонии прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Наряду с этим супруга политика Юлия сегодня выступила с речью на Мюнхенском конференции.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального.

Также напомним, что в начале декабря прошлого года соратники политика сообщили, что не могли связаться с ним несколько дней. Перед этим, по их словам, ему резко стало плохо в камере.

Ближе к концу декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

А в начале января оппозиционера впервые подключили по видеосвязи из новой колонии на Ямале для участия в заседании суда.