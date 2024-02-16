Тбилиси, Рига, Москва: почтить память Навального вышли в крупных городах мира (фото, видео)
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Сегодня стало известно о смерти оппозиционера Алексея Навального в колонии. Люди в разных городах мира, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, вышли на массовые акции почтить память политика.
Сегодня стало известно о смерти Алексея Навального в российской колонии, ему было 47 лет. Об этом сообщили представители Федеральной службы исполнения наказаний РФ.
Почтить память политика вышли неравнодушные граждане в крупных городах мира. В Батуми и Тбилиси люди собрались на акцию с плакатами.
Как сообщается в Telegram-канале Paper Kartuli, также пришедшие на митинг зажигают свечи, возлагают цветы.
Почтить память Навального в Батуми пришли более 300 человек.
Россияне пришли к посольству России в Ереване, Армения с плакатами, пишет SOTAvision.
Акции проходят в Белграде (Сербии), Тель-Авиве (Израиль), Риге (Латвия).
В Москве у Соловецкого камня на Лубянке люди возлагают цветы. На митинг собрались также в Санкт-Петербурге. На Лубянке собравшихся просят разойтись, пишет журнал "Холод".
Сегодня смерть Алексея Навального в колонии прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.
Наряду с этим супруга политика Юлия сегодня выступила с речью на Мюнхенском конференции.
Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального.
Также напомним, что в начале декабря прошлого года соратники политика сообщили, что не могли связаться с ним несколько дней. Перед этим, по их словам, ему резко стало плохо в камере.
Ближе к концу декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
А в начале января оппозиционера впервые подключили по видеосвязи из новой колонии на Ямале для участия в заседании суда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061465-tbilisi-riga-moskva-pochtit-pamyat-navalnogo-vyshli-v-krupnyh-gorodah-mira-foto-video/