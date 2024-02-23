Казахстанская компания попала под санкции Евросоюза против России

Европейский союз ввел санкции против казахстанской компании ТОО "Elem group". Компания значится в санкционном списке, опубликованном на сайте ЕС, передает NUR.KZ.

Совет Европейского союза обновил список санкций, введенных против России из-за военных действий в Украине. В новый, 13-й, пакет вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

"В список включены определенные организации в третьих странах, кроме России, которые косвенно поддерживают российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины путем торговли электронными компонентами, а также некоторые российские предприятия, занимающиеся разработкой, производством и поставками электронных компонентов для российского военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении на сайте.

В списке, помимо российских компаний, значатся также компании из Узбекистана, Китая, Гонконга, Таиланда, Индии и ОАЭ. Под санкции попала и одна казахстанская компания - ТОО "Elem group".

Отметим, она уже находилась под ограничениями Минторга США - ограничения были введены в декабре прошлого года.

В МНЭ Казахстана тогда объясняли, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.

"ТОО "Elem Group" – мы по ней сделали заявление. Эта компания не под санкциями, просто в отношении нее ввели определенные ограничения именно Минторговли США. Это не санкционная компания, не по вторичным санкциям. В Казахстане нет ни одной действующей компании, которая под вторичными санкциями", – объяснял тогда еще глава МНЭ Алибек Куантыров.

Добавим, что в апреле прошлого года во время своего визита в Астану специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан. В конце ноября он же отметил, что на Западе уважают позицию нашей страны не присоединяться к введению ограничений.