Супруга Алексея Навального выступила с речью после новостей о смерти мужа

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия выступила с речью на Мюнхенской конференции после новостей о смерти своего супруга в колонии в России, передает NUR.KZ.

Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале DW News.

"Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь, он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России, потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству, они всегда лгут.

Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство, знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро.

И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим, и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной Россией в последние годы", – сказала супруга российского оппозиционера Юлия Навальная.

Напомним, Алексей Навальный умер сегодня в колонии. Ему было 47 лет. Об этом сообщили представители Федеральной службы исполнения наказаний России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального.

Также напомним, что в начале декабря прошлого года соратники политика сообщили, что не могли связаться с ним несколько дней. Перед этим, по их словам, ему резко стало плохо в камере.

Ближе к концу декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

А в начале января оппозиционера впервые подключили по видеосвязи из новой колонии на Ямале для участия в заседании суда.