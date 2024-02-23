Байден встретился с Юлией Навальной и ее дочерью в США

Вчера президент США Джо Байден встретился с женой Алексея Навального Юлией и их дочерью Дашей в Сан-Франциско, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Белого дома.

"Президент Байден встретился с Юлией и Дашей Навальными в Сан-Франциско, чтобы выразить искренние соболезнования в связи с их ужасной утратой после смерти Алексея Навального в российской тюрьме.

Президент выразил восхищение необыкновенным мужеством Алексея Навального и его наследием в борьбе с коррупцией, а также за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство закона одинаково применимо ко всем", – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

При этом Байден подтвердил, что его администрация сегодня объявит о новых крупных санкциях против России, в том числе в ответ на смерть Навального.

Напомним, ранее Джо Байден говорил о возможности введения новых санкций против России после смерти Навального.

Также глава США выступал с обращением после смерти Алексея Навального.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального. После новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Позже она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

Кроме того, сообщалось, что в Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.

20 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело погибшего сына.

А вчера стало известно, что брата Алексея Навального Олега вновь объявили в розыск в России.