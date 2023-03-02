Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

Финляндия. Иллюстративное фото: pexels.com

Парламент Финляндии поддержал предложение правительства о вступлении страны в Североатлантический альянс. Против проголосовали лишь семь депутатов из почти 200, передает DW.

В среду, 1 марта, парламентарии Финляндии проголосовали за вступление страны в НАТО. Голоса "за" отдали 184 депутата, "против" выступили семеро, один человек воздержался, еще семеро не пришли.

Отмечается, что законодательный орган Финляндии провел голосование перед ратификацией соглашения Венгрией и Турцией, что увеличило вероятность того, что страна присоединится к альянсу раньше, чем Швеция.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В мае прошлого года Финляндия и Швеция отказались от многолетней политики военного нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО.

В свою очередь президент Турции (входит в НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает эту идею хорошей. Он отметил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" (данная организация запрещена на территории Турции). После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Затем Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО, который состоялся в Мадриде в конце июня. В это время курдская диаспора в Швеции выразила опасение по поводу вступления страны в альянс. А президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что их страна не собирается присоединяться к НАТО без Швеции.

На саммите в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция все же подписали трехсторонний меморандум, который открывает для этих скандинавских стран возможность вступить в альянс.

Тем временем президент России Владимир Путин предупредил об ответе на размещение баз НАТО в этих странах.

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе. Однако для завершения процесса протоколы о вступлении должны быть ратифицированы парламентами всех стран-членов альянса, которых на данный момент 30.

Летом Эрдоган вновь напомнил Швеции и Финляндии об их обязательствах перед вступлением в альянс. В августе госсекретарь Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации приема Швеции и Финляндии.

В начале ноября глава НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в альянс. Однако турецкая сторона тогда была не согласна с этим утверждением.

А в январе Турция отменила запланированный визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме. После чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

Впрочем, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что заявка страны на членство в НАТО будет рассмотрена отдельно от заявки Швеции.

Между тем, как пишет РИА Новости, трехсторонняя встреча между делегациями Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО состоится 9 марта в Брюсселе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011468-parlament-finlyandii-progolosoval-za-vstuplenie-strany-v-nato/