В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции

Пекка Хаависто. Кадр из видео: YouTube/US Department of State

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что заявка страны на членство в НАТО будет рассмотрена отдельно от заявки Швеции, передает РБК со ссылкой на его интервью Yle.

Хаависто отметил, что у Хельсинки пока нет определенной позиции на этот счет, однако их стране еще предстоит оценить ситуацию, если выяснится, что заявка Швеции застряла надолго.

Он добавил, что Финляндия, Швеция и Турция, которая выступает против вступления скандинавской страны в альянс, попытаются организовать встречу ранней весной для рассмотрения ситуации.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. В свою очередь президент Турции (входит в НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает эту идею хорошей. Он отметил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" (данная организация запрещена на территории Турции). После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Затем Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО, который состоялся в Мадриде в конце июня. Одновременно с этим курдская диаспора в Швеции выразила опасение по поводу вступления страны в альянс. А президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что их страна не собирается присоединяться к НАТО без Швеции.

На саммите в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который открывает для этих скандинавских стран возможность вступить в альянс.

Тем временем Путин предупредил об ответе на размещение баз НАТО в этих странах.

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе. Для завершения процесса протоколы о вступлении должны быть ратифицированы парламентами всех стран-членов альянса, которых на данный момент 30.

Летом Эрдоган вновь напомнил Швеции и Финляндии об их обязательствах перед вступлением в альянс. В августе госсекретарь Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации приема Швеции и Финляндии.

В начале ноября глава НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в альянс. Однако турецкая сторона тогда была не согласна с этим утверждением.

А на прошлой неделе Турция отменила запланированный визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме.

После чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006566-v-finlyandii-dopustili-vozmozhnost-vstupleniya-v-nato-bez-shvetsii/