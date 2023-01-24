В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции
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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что заявка страны на членство в НАТО будет рассмотрена отдельно от заявки Швеции, передает РБК со ссылкой на его интервью Yle.
Хаависто отметил, что у Хельсинки пока нет определенной позиции на этот счет, однако их стране еще предстоит оценить ситуацию, если выяснится, что заявка Швеции застряла надолго.
Он добавил, что Финляндия, Швеция и Турция, которая выступает против вступления скандинавской страны в альянс, попытаются организовать встречу ранней весной для рассмотрения ситуации.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. В свою очередь президент Турции (входит в НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает эту идею хорошей. Он отметил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" (данная организация запрещена на территории Турции). После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Затем Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО, который состоялся в Мадриде в конце июня. Одновременно с этим курдская диаспора в Швеции выразила опасение по поводу вступления страны в альянс. А президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что их страна не собирается присоединяться к НАТО без Швеции.
На саммите в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который открывает для этих скандинавских стран возможность вступить в альянс.
Тем временем Путин предупредил об ответе на размещение баз НАТО в этих странах.
В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе. Для завершения процесса протоколы о вступлении должны быть ратифицированы парламентами всех стран-членов альянса, которых на данный момент 30.
Летом Эрдоган вновь напомнил Швеции и Финляндии об их обязательствах перед вступлением в альянс. В августе госсекретарь Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации приема Швеции и Финляндии.
В начале ноября глава НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в альянс. Однако турецкая сторона тогда была не согласна с этим утверждением.
А на прошлой неделе Турция отменила запланированный визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме.
После чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006566-v-finlyandii-dopustili-vozmozhnost-vstupleniya-v-nato-bez-shvetsii/