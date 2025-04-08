"Нет источника дохода": адвокат Бишимбаева сделал заявление по его спору с экс-супругой

Адвокат Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов сделал заявление по алиментному спору между экс-супругой осужденного Назым Кахарман и семьей Бишимбаевых, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Instagram адвоката Ерлана Газымжанова.

"Недавно в масс-медиа Назым Кахарман распространила информацию о том, что якобы семья Куандыка Бишимбаева полностью отказалась выплачивать алименты.

Данная информация не совсем соответствует действительности", - написал адвокат.

По его словам, Куандык Бишимбаев на сегодняшний день не отказывается от выплаты алиментов, "так как это святая обязанность каждого родителя".

"Он лишь намерен расторгнуть либо изменить условия алиментного соглашения в связи с тем, что он уже не имеет соответствующего источника дохода. Закон это позволяет в случае существенного изменения материального положения.

Что касается его родителей, то некоторое время по своей доброй воле они действительно продолжали выплачивать алименты за своего сына в размере, который был предусмотрен алиментным соглашением.

Однако в связи с тем, что Назым Кахарман неоднократно допускала в адрес пожилых родителей Куандыка Бишимбаева грубые и оскорбительные выражения, препятствовала их общению с детьми, настраивала их против семьи Бишимбаевых и периодически устраивала травлю в социальных сетях под видом психологических тренингов, родители приняли решение временно оказывать помощь в другом размере, который, по их мнению, является достаточным для содержания детей.

Данная позиция родителей будет действовать до разрешения спора об изменении либо расторжении алиментного соглашения", - написал Ерлан Газымжанов.

В видео он также добавил, что на сегодняшний день Назым Кахарман отправлено официальное предложение об изменении или расторжении алиментного соглашения.

"До 10 апреля, я думаю, будет получена информация. В случае, если Назым не примет наше предложение, то Куандык Бишимбаев вынужден будет через суд решить этот алиментный спор", - сообщил адвокат.

Напомним, прошлой осенью сообщалось, что Назым Кахарман подала в суд иск о лишении Бишимбаева родительских прав. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Кроме того, сама Кахарман комментировала ситуацию и заявила о том, что в основаниях для лишения родительских прав Куандыка Бишимбаева были указаны два пункта: убийство им члена семьи и психическое насилие над детьми.

Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения. Отмечалось, что к моменту заседания Бишимбаев согласился на смену фамилии для своих детей и их выезд за границу.

Дело Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. 11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

Также ранее один из YouTube-каналов опубликовал информацию об отсутствии Бишимбаева в колонии. В КУИС прокомментировали ситуацию, сообщив, что осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности.