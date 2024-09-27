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Экс-супруга Бишимбаева объяснила, почему его не лишили родительских прав

Опубликовано:

Назым Кахарман
Назым Кахарман. Кадр из видео: youtube.com/@sobchak

Бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман выступила на пресс-конференции по делу о лишении экс-супруга родительских прав, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Назым Кахарман, процесс рассмотрения дела был закрытым, однако, поскольку суд отказал ей в лишении родительских прав Куандыка Бишимбаева, она решила рассказать об этом.

"Сейчас я вынуждена уже приоткрывать завесу, потому что я хочу попросить помощи. По моему мнению, это (отказ суда - прим. ред.) было несправедливо. Я обращаюсь к общественности, Генпрокуратуре, и в Верховный суд - обратить внимание нашего суда", - сообщила Назым Кахарман.

Как пояснила ее адвокат Мадина Уатбекова, в основаниях для лишения родительских прав Куандыка Бишимбаева они указали два пункта: убийство им члена семьи и психическое насилие над детьми.

"Определены основания для лишения родительских прав, мы ссылаемся на основания: убийство члена семьи и осуществление психического насилия над детьми. По первому основанию и органы прокуратуры, и суд пришли к заключению, что если отсутствует зарегистрированный брак, то данное лицо не является членом семьи. Такой подход в корне неправильный и незаконный.

То есть, если родитель совершает нечто ужасное, тогда государство ограждает ребенка от такого родителя путем лишения родительских прав, но почему государство акцентирует внимание на понятии члена семьи? Почему государство, к примеру, не лишает родительских прав за совершение любого убийства?

К большому сожалению, и органы прокуратуры, и суд полностью проигнорировали права и интересы детей. На суде мы представили конкретные доказательства того, что для детей погибшая являлась полноценным членом семьи, они принимали участие на свадебной церемонии, дети проводили время дома у своего отца. Более того суду представлены доказательства, это фото и видеозаписи, как они проводили время с Салтанат, безусловно, она являлась членом семьи, супругой их отца", - сообщила адвокат.

Напомним, в сентябре текущего года Назым Кахарман призналась, что хотела лишить Бишимбаева родительских прав. Тогда на вопрос подписчиков о том, зачем лишать Бишимбаева родительских прав, она ответила, что так не нужно будет "ездить за каждой бумажкой в тюрьму с особо опасными преступниками и фактически танцевать ради какого-нибудь соглашения от него". По ее словам, без согласия отца ни один из детей не может выехать на турнир с тренером или на олимпиаду.

Отметим, что накануне в суде Астаны было рассмотрено дело по иску Айтбека Амангельды о взыскании с Куандыка Бишимбаева материального ущерба и компенсации морального вреда. С ответчика взысканы понесенные по уголовному делу расходы в размере 6 877 672 тенге и компенсация морального вреда в сумме 10 млн тенге.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166738-eks-supruga-bishimbaeva-obyasnila-pochemu-ego-ne-lishili-roditelskih-prav/

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