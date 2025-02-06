Бишимбаев обратился в суд с жалобой на администрацию колонии
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Осужденный за убийство Салтанат Нукеновой Куандык Бишимбаев обратился в суд с жалобой на администрацию учреждения, где отбывает наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на КУИС МВД РК.
"Осужденный обратился в суд с заявлением о том, что администрация учреждения не дает ему поощрение. В то же время, согласно действующему законодательству, к осужденным не применяется поощрение в случае наличия нарушения порядка отбывания наказания.
Учитывая, что у данного осужденного имеется одно нарушение, поощрение к нему не применялось. Исковое заявление осужденного судом не удовлетворено", - сообщили в КУИС корреспонденту NUR.KZ.
Дело Бишимбаева
9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.
Судебный процесс по делу проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. В процессе участвовали присяжные.
В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.
28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. 11 июня апелляционная жалоба поступила в суд Астаны.
26 июня 2024 года в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218452-bishimbaev-obratilsya-v-sud-s-zhaloboy-na-administraciyu-kolonii/