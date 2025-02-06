Бишимбаев обратился в суд с жалобой на администрацию колонии

Осужденный за убийство Салтанат Нукеновой Куандык Бишимбаев обратился в суд с жалобой на администрацию учреждения, где отбывает наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на КУИС МВД РК.

"Осужденный обратился в суд с заявлением о том, что администрация учреждения не дает ему поощрение. В то же время, согласно действующему законодательству, к осужденным не применяется поощрение в случае наличия нарушения порядка отбывания наказания.

Учитывая, что у данного осужденного имеется одно нарушение, поощрение к нему не применялось. Исковое заявление осужденного судом не удовлетворено", - сообщили в КУИС корреспонденту NUR.KZ.

Дело Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Судебный процесс по делу проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. В процессе участвовали присяжные.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. 11 июня апелляционная жалоба поступила в суд Астаны.

26 июня 2024 года в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.