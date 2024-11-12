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Осужденный за убийство Нукеновой Бишимбаев согласился на смену фамилии для своих детей

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Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

В Астане прошел процесс по делу о лишении родительских прав Куандыка Бишимбаева, осужденного за убийство Салтанат Нукеновой, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Как отметили в суде, Назым Кахарман просила лишить отца троих детей родительских прав, указывая, что дети испытывают психологический дискомфорт из-за привлечения отца к уголовной ответственности и негативных публикаций в СМИ.

Также в суде добавили, что основанием для лишения родительских прав могут быть несколько пунктов:

  • уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостное уклонение от уплаты алиментов;
  • злоупотребление родительскими правами;
  • жестокое обращение с детьми, физическое или психическое насилие над ним, покушение на его половую неприкосновенность;
  • злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, психотропными веществами и (или) их аналогами, азартными играми;
  • при совершении им умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья своего ребенка, супруга либо других членов семьи.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, так как по отношению к детям такие действия ответчиком не допущены, сообщили в суде. Также суд принял во внимание согласие отца на изменение фамилии детей и разъяснил истцу право обращения с данным вопросом в орган РАГС.

"Данное решение обжаловано истцом. На момент апелляционного рассмотрения, ответчиком выданы согласия на изменение фамилии и выезд детей за границу. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения. Судебный акт вступил в законную силу", - сообщили в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что Назым Кахарман подала в суд иск о лишении Бишимбаева родительских прав. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Кроме того, сама Кахарман комментировала ситуацию и заявила о том, что в основаниях для лишения родительских прав Куандыка Бишимбаева были указаны два пункта: убийство им члена семьи и психическое насилие над детьми.

Дело Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. 11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

Также ранее один из YouTube-каналов опубликовал информацию об отсутствии Бишимбаева в колонии. В КУИС прокомментировали ситуацию, сообщив, что осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186388-bishimbaev-poyavilsya-v-sude-posle-novostey-o-ego-ischeznovenii/

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