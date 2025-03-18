Брат Салтанат Нукеновой подал иск против Бишимбаева в Верховный суд

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды подал гражданский иск в Верховный суд Казахстана против осужденного Куандыка Бишимбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на "Судебный кабинет".

Согласно информации на сайте, дело поступило судье 17 марта текущего года. Истцом указан Айтбек Амангельды, а ответчиком - Куандык Бишимбаев.

Дело Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Судебный процесс по делу проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. В процессе участвовали присяжные.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. 11 июня апелляционная жалоба поступила в суд Астаны.

26 июня 2024 года в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

Также в августе 2024 года сообщалось, что брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды подал в суд на взыскание материального ущерба с Куандыка Бишимбаева.