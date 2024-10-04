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Почему Бишимбаева не лишили родительских прав, объяснили в суде Астаны

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Почему бывшей супруге Куандыка Бишимбаева отказали в лишении его родительских прав, рассказали в Департаменте судебной администрации Астаны в ответ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ.

В ответе отмечается, что дело по иску Назым Кахарман было рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Астаны, однако в удовлетворении иска ей было отказано.

Решение суда объяснили тем, что родители не могут быть лишены родительских прав по основаниям, не предусмотренным статьей 75 Кодекса "О браке (супружестве) и семье".

В суде разъяснили, что, в соответствии со статьей 75 Кодекса, родители лишаются родительских прав, если они:

  • уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостно уклоняются от уплаты алиментов;
  • отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения), из организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных организаций;
  • злоупотребляют своими родительскими правами;
  • жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ним, покушаются на его половую неприкосновенность;
  • злоупотребляют азартными играми, пари, спиртными напитками или наркотическими средствами, психотропными веществами и (или) их аналогами.

"Доказательства того, что ответчик не заботился о здоровье, нравственном воспитании, физическом, психическом, духовном развитии, материально-бытовом обеспечении, обучении детей и подготовке их к труду, а также не содержал детей без уважительных причин, в суде не были представлены", - сообщили в Департаменте судебной администрации Астаны.

Там добавили, что решение еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман призналась, что хотела лишить его родительских прав.

Также она выступила на пресс-конференции, обратившись к Верховному суду и Генпрокуратуре. Между тем, ее адвокат Мадина Уатбекова пояснила - в основаниях для лишения родительских прав Куандыка Бишимбаева они указали два пункта: убийство им члена семьи и психическое насилие над детьми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169700-pochemu-bishimbaeva-ne-lishili-roditelskih-prav-obyasnili-v-sude-astany/

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