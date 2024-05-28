Бишимбаев подал апелляционную жалобу по своему делу

Сегодня была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

Ранее, во время суда по апелляционной жалобе Газымжанова по частному постановлению судья Айжан Кульбаевой, адвокат отметил, что был в СИЗО у подзащитного, так как сегодня - последний день подачи апелляции по делу Бишимбаева.

Позднее он подтвердил, что действительно подал апелляционную жалобу на приговор подзащитного.

"Теперь судья должна направить дело в апелляционную коллегию - в суд города Астана. Там примет судья, изучит и в соотвествии со своим графиком назанчит дату расмотрения. И трое судей будут рассматривать наши апелляционные жалобы. Не только мы, но и другие участники процесса подали жалобы", - говорит Газымжанов.

Он отметил, что не только сам подал апелляционную жалобу по делу, но также ее подали другие защитники Бишимбаева и сам осужденный.

"Мы хотим, чтобы его действия правильно квалифицировали, мы считаем, что суд первой инстанции неправильно квалифицировал действия по убийству. Мы считаем, там причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть - это часть 3 статьи 106 УК РК. А по обвинению в части истязания мы считаем, что дело должно быть прекращено либо направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщил Газымжанов.

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В результате суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.