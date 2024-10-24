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"Где-то наблюдаете вакханалию?": экс-замглавы МВД на вопрос о разгуле преступности в Казахстане

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Преступник
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: K-Kwanchai / Getty Images

Экс-вице-министр внутренних дел, а ныне депутат сената Марат Кожаев в кулуарах палаты сегодня рассказал, можно ли говорить о разгуле преступности в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, есть ли разгул преступности в Казахстане. По их словам, многие переживают из-за резонансных случаев в южных регионах страны.

"Давайте будем оперировать в этих случаях официальной статистикой. Вы можете гулять в любое время суток по улицам нашего города, посещать любые места общественного доступа. Вы что, где-то наблюдаете вакханалию?" - ответил вопросом на вопрос Кожаев.

Он также высказался по делу школьницы из Кызылорды, которую подвергли сексуальному рабству одноклассники.

"Не разобравшись во всех нюансах этого происшествия, во всех его причинах и условиях, делать выводы рано. Будет суд. Когда в суде будут исследованы все детали этого дела, будет дана четкая правовая оценка, тогда мы узнаем истину. Я следователь с 30-летним стажем, и на моей памяти таких происшествий было достаточно много. И без общественного резонанса принимались соответствующие справедливые и объективные решения. У нас достаточно большое количество преступников сидит в тюрьме, по делам которых не было никакого резонанса", - отметил экс-замглавы МВД.

По его словам, в суде ценятся только процессуальные доказательства, а не тот шум, который поднимается в социальных сетях.

"При наличии доказательств виновные, как правило, получают наказание", - добавил сенатор.

Журналисты также поинтересовались, будет ли дело рассматриваться в закрытом суде.

"Да, это связано с тем, что будут сохраняться интересы несовершеннолетних", - резюмировал депутат.

4 октября Марат Кожаев был освобожден от должности вице-министра внутренних дел РК. 10 октября он принес присягу депутата сената.

Дело о сексуальном рабстве 16-летней кызылординки

В начале августа фонд "НеМолчи" заявил, что "16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками. Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали".

На информацию отреагировали в Минпросвещения, сообщалось, что специалисты областного центра психологической поддержки оказывают ей необходимую психологическую помощь, также предоставляется требуемая медицинская помощь.

Правоохранительные органы начали следственные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, а данный случай находится под строгим контролем Комитета, сообщали также в ведомстве.

В МВД заявили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Позже областной суд санкционировал арест на 2 месяца для несовершеннолетних, которых подозревают в том, что они заставляли 16-летнюю девушку заниматься проституцией.

В августе стало известно, что в Кызылординской области уволены и наказаны должностные лица сферы образования после недавнего скандала с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией.

Через некоторое время министр просвещения Гани Бейсембаев объяснил, почему педагогов в данной ситуации не наказали.

В сентябре стало известно, что в деле фигурируют 13 человек.

Убийство Шерзата Болата

Еще одна криминальная новость, вызвавшая резонанс в октябре - убийство подростка в Талгаре.

В ночь на 4 октября на территории города между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Местные жители сообщали, что слышали выстрелы.

В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат Болат.

12 октября сгорел дом семьи убитого. Во время недавней пресс-конференции выяснилось, что на месте поджога нашли канистру и перчатки. Ранее стало известно, что по уголовному делу задержаны 10 человек. В МВД рассказали о подозреваемых. Позже был задержан еще один фигурант.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178425-vy-gde-to-nablyudaete-vakhanaliyu-kozhaev-na-vopros-o-razgule-prestupnosti-v-kazahstane/

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