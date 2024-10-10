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Экс-замглавы МВД Марат Кожаев принес присягу депутата сената

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Марат Кожаев
Марат Кожаев. Фото: primeminister.kz

Бывший вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сегодня на заседании сената принес присягу депутата. Его избрали в состав одного из комитетов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчинятся ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - сказал он.

Кожаева, к слову, избрали в состав постоянного комитета по Конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Марат Кожаев был освобожден от должности вице-министра внутренних дел РК на прошлой неделе и был назначен депутатом сената парламента. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Согласно данным на ИПС "Юрист", Марат Шадетханович родился 23 февраля 1964 года в Алматинской области. В 1989 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 2001 году - Академию МВД Республики Казахстан по специальности "Юрист".

Трудовой путь начал в 1984 году.

С 1997 по 2001 год - заместитель начальника следственной службы Восточного управления внутренних дел на транспорте.

С 2001 по 2004 год - заместитель начальника следственного управления, начальник управления дознания, начальник следственного управления городского управления внутренних дел Алматы.

С 2004 по 2007 год - заместитель начальника Департамента внутренних дел Алматы.

С 2007 по 2009 год - заместитель начальника Департамента (ведающий вопросами следствия) по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы.

С 2009 по 2012 год - заместитель начальника Департамента внутренних дел Жамбылской области.

С 2012 по 2014 год - председатель следственного комитета МВД.

С 2014 по 2017 год - начальник Департамента внутренних дел Павлодарской области.

С 2017 по 2019 год - начальник Департамента внутренних дел Астаны.

Пост замминистра внутренних дел занимал с апреля 2014 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2172412-eks-vice-ministr-vnutrennih-del-marat-kozhaev-prines-prisyagu-deputata/

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