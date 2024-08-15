16-летнюю кызылординку заставляли заниматься проституцией: подозреваемых арестовали

Областной суд санкционировал арест на 2 месяца для несовершеннолетних, которых подозревают в том, что они заставляли 16-летнюю девушку заниматься проституцией, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Facebook-аккаунте Кызылординского областного суда, решение принято коллегией по уголовным делам.

Ранее подозреваемых поместили под домашний арест, но ввиду тяжести совершенных действий и из опасений, что они скроются от следствия, суд пересмотрел меру пресечения.

"Специализированный следственный суд Кызылорды, рассмотрев ходатайство следователя о санкционировании меры пресечения в виде "содержания под стражей" в отношении несовершеннолетних подозреваемых К. А. и М., оставил без удовлетворения: на подозреваемых наложены ограничения с избранием меры пресечения в виде "домашнего ареста" сроком на 2 месяца.

Судебная коллегия по уголовным делам Кызылординского областного суда, рассмотрев жалобы представителя потерпевшего, изменила постановления следственного суда, удовлетворив жалобу представителя потерпевшего с вынесением постановления о применении меры пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца к подозреваемым, учитывая степень тяжести совершенных действий, и наличия достаточных оснований полагать, что подозреваемые будут препятствовать судопроизводству или скроются от следствия и суда", - сообщает пресс-служба Кызылординского областного суда.

Напомним, в начале августа фонд "НеМолчи" заявил, что "16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками. Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали". На информацию отреагировали в Минпросвещения:

"(...) Региональный уполномоченный по правам ребенка посетила пострадавшую девочку и ее семью. В настоящее время специалисты областного центра психологической поддержки оказывают ей необходимую психологическую помощь, также предоставляется требуемая медицинская помощь.

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Данный случай находится под строгим контролем Комитета", - сообщили в ведомстве.

Вчера в МВД напомнили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование. Также полиция зарегистрировала уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации об этом деле через соцсети. Подозреваемых в публикации ищут.