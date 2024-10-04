Марат Кожаев покинул МВД и стал сенатором. Токаев подписал указ

Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого заместителя министра внутренних дел Казахстана Марата Кожаева. Он назначен сенатором, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, распоряжением главы государства Кожаев Марат Шадетханович освобожден от должности первого заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан.

Сообщается также, что указом Токаева Марат Кожаев назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

Марат Шадетханович Кожаев, как сообщается на официальном сайте МВД, в 1989 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 2001 году - Академию МВД РК.

С 1984 года - милиционер Изолятора временного содержания ОВД Каскеленского района УВД Алматинской области.

С 1989 по 2001годы работал в следственной службе, в том числе и на руководящих должностях УВД Алматинской области.

С 2004 по 2009 годы - заместитель начальника ДВД Алматы.

С февраля 2012 года - председатель Следственного комитета МВД Республики Казахстан.

В 2014-2017 годы занимал должности начальника ДВД Павлодарской области и ДП Астаны.

С 6 апреля 2019 года - первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.