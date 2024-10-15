Перчатки и канистру нашли на месте поджога дома убитого в Талгаре Шерзата Болата
Опубликовано:
Перчатки и канистру нашли на месте поджога дома убитого в Талгаре 16-летнего Шерзата Болата. Об этом стало известно в ходе брифинга в РСК, передает NUR.KZ.
На брифинге по делу Шерзата Болата заявили, что пожар в доме возник в результате поджога.
"Мы работаем, чтобы обеспечить справедливость и найти виновных в поджоге дома", - заявил прокурор Алматинской области Берик Адамов.
Первый заместитель министра внутренних дел РК Бауржан Аленов добавил, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время отрабатывают все версии произошедшего.
"Мы сейчас проверяем все доводы. У нас по поджогу нет конкретного лица, который проходил бы подозреваемым. В рамках уголовного дела мы проверяем возможных причастных лиц, которые в момент совершения преступления находились в этом районе", - отметил Бауржан Аленов.
Напомним, в субботу, 12 октября, горел дом семьи убитого в Талгаре 16-летнего Шерзата Болата. Судя по кадрам, здание было полностью сожжено. В полиции сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что по заявлению потерпевших семье погибшего подростка полиция обеспечила охрану.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174485-perchatki-i-kanistru-nashli-na-meste-podzhoga-doma-ubitogo-v-talgare-sherzata-bolata/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.