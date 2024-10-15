Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Перчатки и канистру нашли на месте поджога дома убитого в Талгаре Шерзата Болата

Опубликовано:

Сгоревшие деревянные опоры дома
Сгоревший дом. Иллюстративное фото: benz190 / Getty Images

Перчатки и канистру нашли на месте поджога дома убитого в Талгаре 16-летнего Шерзата Болата. Об этом стало известно в ходе брифинга в РСК, передает NUR.KZ.

На брифинге по делу Шерзата Болата заявили, что пожар в доме возник в результате поджога.

"Мы работаем, чтобы обеспечить справедливость и найти виновных в поджоге дома", - заявил прокурор Алматинской области Берик Адамов.

Первый заместитель министра внутренних дел РК Бауржан Аленов добавил, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время отрабатывают все версии произошедшего.

"Мы сейчас проверяем все доводы. У нас по поджогу нет конкретного лица, который проходил бы подозреваемым. В рамках уголовного дела мы проверяем возможных причастных лиц, которые в момент совершения преступления находились в этом районе", - отметил Бауржан Аленов.

Напомним, в субботу, 12 октября, горел дом семьи убитого в Талгаре 16-летнего Шерзата Болата. Судя по кадрам, здание было полностью сожжено. В полиции сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что по заявлению потерпевших семье погибшего подростка полиция обеспечила охрану.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174485-perchatki-i-kanistru-nashli-na-meste-podzhoga-doma-ubitogo-v-talgare-sherzata-bolata/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie