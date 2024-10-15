Перчатки и канистру нашли на месте поджога дома убитого в Талгаре Шерзата Болата

Перчатки и канистру нашли на месте поджога дома убитого в Талгаре 16-летнего Шерзата Болата. Об этом стало известно в ходе брифинга в РСК, передает NUR.KZ.

На брифинге по делу Шерзата Болата заявили, что пожар в доме возник в результате поджога.

"Мы работаем, чтобы обеспечить справедливость и найти виновных в поджоге дома", - заявил прокурор Алматинской области Берик Адамов.

Первый заместитель министра внутренних дел РК Бауржан Аленов добавил, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время отрабатывают все версии произошедшего.

"Мы сейчас проверяем все доводы. У нас по поджогу нет конкретного лица, который проходил бы подозреваемым. В рамках уголовного дела мы проверяем возможных причастных лиц, которые в момент совершения преступления находились в этом районе", - отметил Бауржан Аленов.

Напомним, в субботу, 12 октября, горел дом семьи убитого в Талгаре 16-летнего Шерзата Болата. Судя по кадрам, здание было полностью сожжено. В полиции сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что по заявлению потерпевших семье погибшего подростка полиция обеспечила охрану.