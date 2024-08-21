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Сексуальное рабство 16-летней кызылординки: почему не наказали педагогов, объяснил глава Минпросвещения

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Гани Бейсембаев
Гани Бейсембаев. Фото: пресс-служба Министерства просвещения

Гани Бейсембаев в кулуарах августовского саммита учителей рассказал, почему не наказан ни один педагог из-за случая сексуального рабства школьницы в Кызылорде, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Гани Бейсембаев сообщил, что сейчас по данному факту ведется расследование.

"Я данный вопрос держу на контроле, разговаривал с руководством области. Нам надо дождаться завершения расследования, потому что пока некоторые вещи, которые вышли в соцсетях - не полностью правдивые. Дождемся конца расследования и будем тогда какие-то решения принимать.

Сейчас я считаю это преждевременным, потому что за каждой информацией стоит судьба человека: мы можем сломать ее, просто скороспешно приняв решения, буквально просто на каких-то непроверенных еще фактах", - заявил министр.

Поэтому, как добавил глава Минпросвещения, еще не приняты кадровые решения.

"Я на постоянной связи и с акимом области, и с администрацией школы. Попросил не торопиться с решениями в отношении учителей, так как надо сначала все выяснить. Пока этого не будет, нельзя делать какие-то заявления или предпринимать какие-то действия", - резюмировал Гани Бейсембаев.

Напомним, в начале августа фонд "НеМолчи" заявил, что "16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками. Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали".

На информацию отреагировали в Минпросвещения, сообщалось, что специалисты областного центра психологической поддержки оказывают ей необходимую психологическую помощь, также предоставляется требуемая медицинская помощь.

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, а данный случай находится под строгим контролем Комитета, сообщали также в ведомстве.

В МВД заявили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Позже областной суд санкционировал арест на 2 месяца для несовершеннолетних, которых подозревают в том, что они заставляли 16-летнюю девушку заниматься проституцией.

На днях стало известно, что в Кызылординской области уволены и наказаны должностные лица сферы образования после недавнего скандала с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151621-poprosil-ne-toropitsya-s-resheniyami-v-otnoshenii-uchiteley-ministr-beysembaev-o-rabstve-shkolnicy-v-kyzylorde/

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