16-летнюю кызылординку заставляли заниматься проституцией: на информацию отреагировали в Минпросвещения

В соцсетях появилась информация о 16-летней девочке из Кызылорды, которую заставляли заниматься проституцией. В Комитете по охране прав детей Минпросвещения прокомментировали пост, передает NUR.KZ.

В Instagram-профиле фонда "НеМолчи" появилась информация о 16-летней девочке из Кызылорды.

"16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками", - гласит пост.

Сообщается, что девочка единственная в семье, пропадать из дома начала в феврале этого года. Родителям, по информации фонда, угрожали.

"Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали", - говорится в сообщении фонда.

На публикацию отреагировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

"Сегодня региональный уполномоченный по правам ребенка посетила пострадавшую девочку и ее семью. В настоящее время специалисты областного центра психологической поддержки оказывают ей необходимую психологическую помощь, также предоставляется требуемая медицинская помощь. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Данный случай находится под строгим контролем Комитета", - гласит ответ.

Вчера в Сети появилась информация о групповом изнасиловании в Шымкенте двух сестер, одной из которых 15 лет, другой - 21 год. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В городском ДП также подтвердили, что одним из подозреваемых является бывший контролер учреждения УИС.

В конце января в Уральске задержали мужчину, который, по версии следствия, заставлял 28-летнюю девушку заниматься проституцией, угрожая ей и применяя насилие.