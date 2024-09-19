Сексуальное рабство 16-летней кызылординки: в деле фигурируют 13 человек

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах сената сегодня высказался по делу школьницы, которую подвергли сексуальной эксплуатации в Кызылорде, передает корреспондент NUR.KZ.

"Там установлено 13 фигурантов, двое из них под домашним арестом и 11 арестованы. На сегодняшний день возбуждены уголовные дела по ряду статей. 13 фигурантов - это включая тех, кто вовлекал и кто непосредственно организовывал", – сказал вице-министр внутренних дел.

Журналисты уточнили, будут ли проверять клиентов девочки.

"Занимается этим вопросом следствие. Всех будут проверять. Клиентов в том числе", - резюмировал Лепеха.

Напомним, в начале августа фонд "НеМолчи" заявил, что "16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками. Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали".

На информацию отреагировали в Минпросвещения, сообщалось, что специалисты областного центра психологической поддержки оказывают ей необходимую психологическую помощь, также предоставляется требуемая медицинская помощь.

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, а данный случай находится под строгим контролем Комитета, сообщали также в ведомстве.

В МВД заявили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Позже областной суд санкционировал арест на 2 месяца для несовершеннолетних, которых подозревают в том, что они заставляли 16-летнюю девушку заниматься проституцией.

В августе стало известно, что в Кызылординской области уволены и наказаны должностные лица сферы образования после недавнего скандала с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией.

Через некоторое время министр просвещения Гани Бейсембаев объяснил, почему педагогов в данной ситуации не наказали.