16-летнюю кызылординку заставляли заниматься проституцией: в МВД предупредили о наказании за фейки

В МВД рассказали об уголовном деле по факту заведомо ложной информации, которую распространили в соцсетях касательно ситуации с несовершеннолетней кызылординкой, передает NUR.KZ.

"В социальной сети на тему "Члены школьного ОПГ из Кызылорды держали в секс-рабстве одноклассницу" и по ситуации вокруг этого дела появилось много дезинформации, которая распространяется через соцсети. Эта информация не соответствует действительности", - говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

На данный момент полиция зарегистрировала уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации через соцсети. Подозреваемых в публикации ищут.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о 16-летней девочке из Кызылорды, которую заставляли заниматься проституцией.

В МВД напомнили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, несовершеннолетние подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС, в их отношении применен домашний арест.

Как сообщили в полиции, потерпевшая сторона не обращалась в правоохранительные органы в течение 6 месяцев. По делу назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

"В связи с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в отношении родителей подозреваемых зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование", - рассказали в МВД.

Иная информация распространению не подлежит.