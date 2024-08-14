16-летнюю кызылординку заставляли заниматься проституцией: в МВД предупредили о наказании за фейки
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В МВД рассказали об уголовном деле по факту заведомо ложной информации, которую распространили в соцсетях касательно ситуации с несовершеннолетней кызылординкой, передает NUR.KZ.
"В социальной сети на тему "Члены школьного ОПГ из Кызылорды держали в секс-рабстве одноклассницу" и по ситуации вокруг этого дела появилось много дезинформации, которая распространяется через соцсети. Эта информация не соответствует действительности", - говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
На данный момент полиция зарегистрировала уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации через соцсети. Подозреваемых в публикации ищут.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о 16-летней девочке из Кызылорды, которую заставляли заниматься проституцией.
В МВД напомнили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, несовершеннолетние подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС, в их отношении применен домашний арест.
Как сообщили в полиции, потерпевшая сторона не обращалась в правоохранительные органы в течение 6 месяцев. По делу назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
"В связи с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в отношении родителей подозреваемых зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование", - рассказали в МВД.
Иная информация распространению не подлежит.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148894-16-letnyuyu-kyzylordinku-zastavlyali-zanimatsya-prostituciey-v-mvd-predupredili-o-nakazanii-za-feyki/