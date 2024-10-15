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Возросло число задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата

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На брифинге об убийстве
Берик Адамов и Бауржан Аленов. Кадр из видео: РСК Алматинской области

Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов заявил об увеличении числа задержанных при расследовании убийства Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

Как сообщил Бауржан Аленов в ходе брифинга в РСК, связь всех задержанных будет тщательно проверяться в ходе расследования.

"Уголовное дело сразу после совершения преступления было возбуждено. На месте сразу были задержаны семеро подозреваемых и были взяты под стражу. 13 октября мы водворили еще троих подозреваемых", - рассказал Бауржан Аленов.

Среди последних задержанных - водитель автомобиля Volkswagen Golf, а также двое лиц, проживающих неподалеку, которые оказались на месте происшествия после драки.

Также о количестве подозреваемых высказался прокурор Алматинской области Берик Адамов.

"Как надзирающий за этим делом я могу сказать, что по этому делу на настоящий момент 10 человек признаны подозреваемыми. Еще двое человек находятся в орбите уголовного преследования, но у них пока статус "свидетель с правом на защиту". Следствие продолжается, люди устанавливаются. Но на сегодняшний день круг уже точно очерчен", - заявил Берик Адамов.

Также прокурор Алматинской области рассказал о ходатайстве об открытом судебном процессе.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат. В результате двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В прокуратуре региона уточнили, что были задержаны семь человек.

Родные мальчика перекрывали дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174545-vozroslo-chislo-zaderzhannyh-po-delu-ob-ubiystve-sherzata-bolata/

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