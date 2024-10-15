Возросло число задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата

Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов заявил об увеличении числа задержанных при расследовании убийства Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

Как сообщил Бауржан Аленов в ходе брифинга в РСК, связь всех задержанных будет тщательно проверяться в ходе расследования.

"Уголовное дело сразу после совершения преступления было возбуждено. На месте сразу были задержаны семеро подозреваемых и были взяты под стражу. 13 октября мы водворили еще троих подозреваемых", - рассказал Бауржан Аленов.

Среди последних задержанных - водитель автомобиля Volkswagen Golf, а также двое лиц, проживающих неподалеку, которые оказались на месте происшествия после драки.

Также о количестве подозреваемых высказался прокурор Алматинской области Берик Адамов.

"Как надзирающий за этим делом я могу сказать, что по этому делу на настоящий момент 10 человек признаны подозреваемыми. Еще двое человек находятся в орбите уголовного преследования, но у них пока статус "свидетель с правом на защиту". Следствие продолжается, люди устанавливаются. Но на сегодняшний день круг уже точно очерчен", - заявил Берик Адамов.

Также прокурор Алматинской области рассказал о ходатайстве об открытом судебном процессе.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат. В результате двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В прокуратуре региона уточнили, что были задержаны семь человек.

Родные мальчика перекрывали дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования.