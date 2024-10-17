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"Я безумно горжусь Казахстаном": Ксения Собчак высказалась о суде над Бишимбаевым (фото)

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Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Известная российская журналистка Ксения Собчак заявила, что гордится Казахстаном, имея в виду судебное решение по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе своего выступления на форуме BeWoman, который проходит в Алматы сегодня, Ксения Собчак отметила, что приехала в Казахстан по хорошему поводу.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В последний раз я была в Казахстане по другому, очень печальному поводу - когда молодую девушку жестоко убил ее муж. Я была на открытом заседании и хочу это подчеркнуть: даже слушать эти истории было жутко.

Почему я сейчас об этом вспомнила? Потому что именно такие мероприятия меняют наше сознание. Я очень бы хотела приезжать в Казахстан больше вот по таким поводам говорить о женской независимости, о равноправии, о том, как правильно себя презентовать", - рассказала российская журналистка.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По ее словам, сознание поменять сложнее всего, и делать это нужно постепенно.

" Но я абсолютно уверена, что чем больше будет таких разговоров и понимания того, что какие-то вещи терпеть нельзя, с какими-то вещами нельзя мириться, тем меньше будет происходить везде в мире таких разговоров, ужасных, печальных историй.

Я могу сказать, что я безумно горжусь Казахстаном за то, как он разрешил эту ситуацию (приговор Бишимбаеву - прим. ред). И как общественное давление, я уверена, многих из тех, кто сегодня сидит тоже в этом зале, стало менять ситуацию. И отношением к жертвам насилия, и отношением к тому, как в той или иной ситуации выглядит женщина, и что приемлемо в обществе, а что неприемлемо никогда, независимо ни от власти, ни от какого влияния", - заявила Ксения Собчак.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, Ксения Собчак побывала на судебном процессе над Куандыком Бишимбаевым и Бахытжном Байжановым - она сидела на скамье за защитниками потерпевшей стороны.

Сама Собчак, объясняя свое присутствие в суде, заявила, что самостоятельно прошла процедуру аккредитации. При этом, с ее слов, приглашений она не получала ни от одной из сторон.

"(…) Мы давно занимаемся этой темой: с первого дня пишем про убийство Салтанат. Мы снимаем про это большую историю и освещаем процесс как независимые журналисты, мы ни с кем не связаны. Нас не приглашала в суд ни одна из сторон - защиты или обвинения. Я прошла процедуру аккредитации через Верховный суд, с его пресс-секретарем держала связь моя команда. Куда нас посадили, туда мы и сели. И сегодня было поистине невероятное заседание. Об этом мы чуть позже обязательно расскажем", - заявила тогда Собчак.

Позже ситуацию с Ксенией Собчак в суде прокомментировала министр культуры и информации РК Аида Балаева.

"Не знаю, буду разбираться, поскольку я сама увидела в СМИ… вы сами активно начали тиражировать (новость - прим. ред.). Я, кстати, судебный процесс не смотрю: знаю все по вашим материалам", - сказала Балаева в ответ на возмущения со стороны СМИ.

В МИДе Казахстана высказались о присутствии российских журналистов и блогеров в суде по делу Куандыка Бишимбаева, заявив, что никто не получал аккредитацию.

Уже в мае российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак выпустила на своем YouTube-канале ролик про дело об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором обвиняют ее супруга Куандыка Бишимбаева. Именно для записи выпуска, как оказалось, российская журналистка и приезжала в Астану, а также участвовала в судебном процессе над Бишимбаевым.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175351-ya-bezumno-gorzhus-kazahstanom-kseniya-sobchak-rasskazala-o-sude-nad-bishimbaevym/

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