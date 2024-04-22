"Буду разбираться": Балаева о появлении Ксении Собчак на суде Бишимбаева
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Глава Министерства культуры и информации Аида Балаева прокомментировала сегодняшнее неожиданное появление Ксении Собчак на судебном процессе по делу Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.
Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала появление Ксении Собчак на судебном процессе сегодня по делу Куандыка Бишимбаева. По словам журналистов, у российской журналистки были "привилегии".
"У нее там привилегии - она сидит, другие стоят", - заявили представители казахстанских СМИ.
Балаева в ответ на это заявила, что будет разбираться.
"Не знаю, буду разбираться, поскольку я сама увидела в СМИ, вы сами активно начали тиражировать (новость - прим. ред.). Я, кстати, судебный процесс не смотрю, знаю все по вашим материалам", - сказала министр.
Ксению Собчак заметили на судебном заседании по делу Бишимбаева в Астане.
Напомним, что на сегодняшнем заседании представителей СМИ вновь пустили в зал. Отметим, что 10 апреля журналистам запретили освещать процесс из зала суда, так как до этого в соцсетях появились фото и видео присяжных заседателей.
Еще выяснилось, что сотрудники КНБ не смогли обойти код-пароль с телефона Куандыка Бишимбаева. К слову, на прошлом судебном заседании должны были исследовать телефон экс-министра, однако подсудимый отказался дать суду пароль от него. Однако сегодня Бишимбаев все же передумал - на процессе были показаны жуткие видеоматериалы с его гаджета, при просмотре которых брат Нукеновой не смог сдержать слез.
После этого экс-министр признал, что унижал супругу, но вину в умышленном убийстве не признал.
Дело Куандыка Бишимбаева
Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.
26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.
Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089190-budu-razbiratsya-balaeva-o-poyavlenii-ksenii-sobchak-na-sude-bishimbaeva/