Рано темнеет: могут ли сократить рабочий день в Казахстане, рассказала глава Минтруда

Министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова на брифинге в кабмине рассказала, могут ли сократить рабочий день из-за того, что сейчас рано темнеет из-за перевода времени, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова отметила, что действующее трудовое законодательство позволяет устанавливать гибкий рабочий график между работодателем и работником.

"В этом случае вопрос о сокращении рабочего времени не стоит. То есть если это 40-часовая рабочая неделя, 8 часов он должен отработать 5 дней, но время перенести, выхода на работу и уходы с работы, это по согласованию с работодателем возможно", - заявила министр.

По ее словам, в ее ведомстве уже сегодня действует гибкий график работы.

"Если есть маленькие дети разного возраста, и одного ребенка надо забрать или отвести в детский сад, а другого в школу и так далее, то в таких случаях разрешается продлить рабочий день, скажем, на 2 часа, и на 2 часа или полтора часа прийти позже. То есть эти вопросы рассматриваются. Или же занять рабочим временем обеденное время и выйти раньше. То есть любой работодатель для того, чтобы создать комфортные и безопасные условия труда, идет на эти меры", - пояснила министр.

Добавим, также сегодня вице-премьер Тамара Дуйсенова прокомментировала недавнее заявление депутатов партии Amanat о возврате прежних часовых поясов в Казахстане. По ее словам, перевод на другой пояс обсуждался в течение 10 лет, с момента его принятия не прошло и года и требуется время для оценки последствий. Вместе с тем, министр сказала, что предложения и аргументация депутатов будут рассмотрены и соответствующие госорганы дадут по ним ответ.

Напомним, что на прошлой неделе депутаты партии Amanat выступили за возвращение прежнего времени в Казахстане и заявили, что перед переходом на единый часовой пояс "нужно было все досконально изучить".

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторговли сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

Также на публичных слушаниях член рабочей группы Болат Нургожаев зачитал комментарий ученых международного альянса IANT по ситуации с часовыми поясами в Казахстане.

IANT поддержал решение правительства Республики Казахстан о возврате восточных областей на поясное время UTC+5, а также рекомендовал правительству вернуть западные области к стандартному времени UTC+4.

Не так давно в Минторговли и интеграции сообщили, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.