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Слушания нужно было проводить до перевода времени, заявила экс-сенатор Батталова

Опубликовано:

Часы
Часы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Экс-сенатор и общественный деятель заявила сегодня на слушаниях, что не увидела аргументированных доводов о пользе введения единого часового пояса в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Зауреш Батталова заявила, что территория Казахстана огромная и что люди живут в разных часовых поясах.

"Даже Ораза проходит согласно времени. На востоке и западе страны - совершенно разное время, и это высчитывается, и это делалось испокон веков, понимаете? Второе. Мне непонятно, с каких пор Минпросвещения делегировало свои полномочия каким-то биологам и дает им право оценивать качество знаний детей в этом эксперименте. И непонятно, почему вы (обращается к ученым, которые выступили за единое время - прим. ред.) на себя берете такие полномочия широкие", - отметила экс-сенатор.

Батталова сообщила, что не видит документов, аргументированно говорящих о пользе введения единого часового пояса.

"Этого никто не показал. Надо же было сначала все обоснования посмотреть, а только потом принимать, как теория будет реализована на практике. На практике произошло то, что говорят: для какого-то региона, возможно, это совместимо, а для каких-то, в том числе в Астане, на востоке, вставать в такую рань очень сложно. И не случайно я говорила и про трехсменное обучение.

Мне кажется, здесь вопрос надо ставить в первую очередь о праве граждан на участие в управлении делами государства. А это гласит о том, чтобы они обсудили и они принимали (решения - прим. ред.). Слушания надо было проводить до принятия решения, выслушать их всех", - считает она.

Напомним, что сегодня в Астане началось публичное обсуждение петиции за отмену единого часового пояса в Казахстане. По смене пояса высказались представители Минздрава и Минэнерго. Также было озвучено предварительное решение.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторговли сообщали, что к ним поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На недавних публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

Также на публичных слушаниях член рабочей группы Болат Нургожаев зачитал комментарий ученых международного альянса IANT по ситуации с часовыми поясами в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143582-slushaniya-nuzhno-bylo-provodit-do-perevoda-vremeni-zayavila-eks-senator-batalova/

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